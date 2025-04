Mariló Montero, colaboradora de 'Espejo Público': "El Papa y yo nos hemos cruzamos bastantes cartas. Me estremeció mucho"

La muerte del Papa Francisco ha trastocado al mundo entero. Desde que se dio a conocer la noticia, muchos han sido los personajes públicos que han compartido sus experiencias más cercanas con el pontífice.

Durante la tarde del lunes, Antonio Pelayo y Jordi Évole relataban ante las cámaras de Antena 3 sus propias historias con Francisco, incluso, llegaron a derramar lágrimas al contar aquellos acontecimientos.

"Era un hombre cercano que no ocultaba el mostrar lo personal y que quería saber lo que tú pensabas. Para mí era como un padre", dijo el corresponsal a Sonsoles Ónega durante aquella emisión, demostrando la actitud del Papa cuando se encontraba fuera de cámaras.

Lo cierto es que muchos de los relatos que han surgido detallan a Francisco como uno de los Papas más empáticos y cercanos, con el que incluso se podía mantener una comunicación con cartas.

Desde Espejo Público, Mariló Montero confesó que se escribía cartas manuscritas con el Santo Padre. Unas misivas que la tertuliana no quería que se hicieran públicas, pero que al final permitió que se conociera el contenido de una de ellas.

"Tú te has carteado con el Papa Francisco", asentía Susanna Griso durante el programa de hoy. "Me he carteado con el Papa Francisco. Nos hemos cruzado bastantes cartas", confesaba la colaboradora al instante.

Al momento de relatar el origen de esta relación, destacó que su interés hacia el pontífice se acentuó en 2013, cuando apostó por el nombre de 'Francisco' antes de que se anunciara. "Cuando lo dijo, me estremeció mucho", aseguró Mariló Montero, quien continuó narrando el primer encuentro.

Mariló Montero y una de las cartas del pontífice. 'Espejo Público'.

"Me gustó mucho su espontaneidad, hablaba sin papales. Con el tiempo empezaron a limitarle bastante para que no fuera tan espontáneo y que su círculo más cercano evitara que metiera la pata. A mí me sedujo mucho ese hombre y dije: 'lo tengo que entrevistar'", confesó ante las cámaras de Antena 3.

Una vez conseguido el contacto oficial, a Montero le dan la opción del email personal del Santo Padre, en el que él escribía a mano. "Señora Mariló Montero, muchas gracias por su correo. Me alegró recibirlo con esa música sevillana (se oían las castañuelas). En principio me gustaría aceptar su propuesta, pero en este tiempo estoy pasado de revoluciones. Tengo en programa tres entrevistas concedidas y por ahora no me da el cuerpo para más. Sé que comprenderá, pero no lo rechazo", se podía leer en la misiva que compartió la tertuliana.

A partir de entonces, empezaron un "carteo más personal, que es el que no he traído. Me ha costado mucho compartir esta carta porque nadie lo sabía, las otras son secretas", detallaba Montero.

La periodista navarra no es la única celebridad española que tiene una carta con el difunto pontífice. Jordi Évole o Susanna Griso también se suman a esta lista de personajes que pueden presumir de haber mantenido una comunicación directa con el Santo Padre.