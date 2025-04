Beatriz Cortázar, colaboradora de 'Y ahora Sonsoles': "A Mónica Pont le importa más la muerte de su perra que su padre"

La exmodelo y actriz Mónica Pont ha vuelto a la esfera pública. Lo hizo hace unos días ante las cámaras en el plató de Fiesta, el programa que presenta Emma García para hablar sobre el robo a un millonario mexicano. Sin embargo, no pronunció ni una palabra sobre su crisis con el empresario bodeguero.

Después de casi cuatro meses de relación, todo apunta a que la catalana y Javier Moro decidieron poner fin a su historia de amor, así lo confirmaban esta tarde en Y ahora Sonsoles. La encargada de dar la información fue nada más y nada menos que Sonsoles Ónega, presentadora del programa de Antena 3.

"Confirmamos la ruptura que pone a Mónica Pont en una situación delicada y sin apoyos. Pero, ¿estos cuándo han roto que yo no me he enterado?", comenzaba diciendo la madrileña. El programa fue más allá y mostró las imágenes que confirman esta separación en plena guerra familiar. La actriz sacando sus pertenencias del domicilio del que había sido su pareja durante los últimos tres meses fue lo que los espectadores necesitaron para comprobarlo.

Tras ver estas imágenes, los comentarios empezaron a surgir de cada uno de los colaboradores de la mesa vip del magacín. Al expresarse, Beatriz Cortázar informó que había mantenido comunicación con Pont y que se encontraba muy sorprendida de la situación. Además, confesó que "tiene muchos frentes abiertos", refiriéndose a las discusiones con su familia.

Sin embargo, la tertuliana arrojó un dato que dejó a todos sorprendidos: "Ella siempre empieza con la muerte de su perra cuando viene al estudio. Yo la puedo entender perfectamente. Lo que más sintió fue la muerte de su perra. Con las cenizas se hizo un anillo que siempre lleva", indicó.

Colaboradores junto a Sonsoles Ónega en plató. 'Y ahora Sonsoles'.

La cara de sus compañeros, incluida Ónega, fue digna de admirar. Todos coincidieron en la misma pregunta: "¿Más que la ruptura?", cuestionó la presentadora. "¿Más que de las barbaridades que llegó a decir su padre en este programa?", añadió por su parte Lorena Vázquez. La colaboradora no dudó en responder: "Te voy a decir una cosa. Le importa muchísimo más la muerte de su perra que su padre, porque de él hace muchísimos años que no le interesa", sentenció la periodista.

Tan solo hace una semana, el padre de la actriz, Armando Sánchez, se sentó en el plato de Y ahora Sonsoles asegurando que su hija "tiene debilidad por los hombres o apellidos con dinero y que no ha atendido a su familia". Y aunque la herida comenzó desde 2007, se ha reabierto años más tarde con el regreso de la exmodelo a España.

En cuanto a la ruptura, Beatriz Cortázar compartió el mensaje de Pont: "No se puede hablar de una ruptura porque nunca hubo relación. Había muy buena relación y mientras ella buscaba un departamento, Javier le ofreció un piso que él no utilizaba. Yo no digo que no hubiera nada, pero no había el compromiso de una relación", puntualizó la periodista.

Después de conocer esta información, los colaboradores preguntaron si la actriz tiene alguna nueva ilusión amorosa. Cortázar lo dejó muy claro: "Me ha dicho que no y que bastante tiene con los problemas con su familia", sentenció finalmente durante el magacín de Antena 3.