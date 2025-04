Alessandro Lequio, sin piedad contra Montoya en 'Supervivientes': "No puede ir de llorón, a la tele se viene llorado"

Terelu Campos abandonó Supervivientes y, casi sin quererlo, le cedió el título de "concursante estrella" del reality de supervivencia extrema a Montoya. El ex de La isla de las tentaciones se ha convertido, con méritos, es el principal motor de todas las tramas habidas y por haber en Honduras.

La llegada definitiva de su archienemigo Manuel al concurso le ha desestabilizado por completo e incluso el utrerano activó, el pasado domingo, el protocolo de abandono. Por este motivo, Montoya ha sido tenido que ser evacuado de los Cayos Cochinos.

El origen de esta decisión de Montoya viene a raíz de una discusión con su ex Anita. "Que me quiero ir a mi casa. Que me voy, te lo digo de verdad. Por esta vergüenza humana has roto una relación. Eso es lo que me da pena", se expresaba el andaluz ante Anita. El programa ha compartido unos fragmentos donde se ve a Montoya ser evacuado en barca por el equipo médico.

Sin duda, la emisión de esta noche de Tierra de Nadie será crucial para conocer el futuro de José Carlos Montoya en Honduras. Pero antes, en Vamos a ver quisieron comentar de primera mano este asunto que afecta de lleno a la actualidad del reality de Mediaset.

"No consigo entender por qué se sigue haciendo culpable al que no tenía novia y entra como tentador en la Isla de las tentaciones, como si fuera el diablo, y la otra señorita que te ha puesto los cuernos como la virgen María", sentenciaba claramente el presentador Joaquín Prat la actitud de Montoya en la última gala.

"Cuando uno se mete en una pareja y se reconcilian, tienes todas las de perder y salir escaldado. Es lo que le pasa a Manuel. Creo que nos merecemos la mejor versión de Montoya, tiene que remontar y, además, tenemos que verle sin Carmen Alcayde porque le aísla de manera excesiva. Necesitaría ver cómo actúa con los demás concursantes, cómo se ríe, hace bromas... Es un aislamiento el de esta pareja que me empieza a aburrir", comentaba la periodista Sandra Aladro.

"Son igual de pesados y se necesitan el uno al otro. No se favorecen porque cada vez son más cansinos . Ahora, Manuel ha venido con buenas intenciones y le están haciendo un vacío que no entiendo. Montoya déjame el show y el drama, ha pasado mucho tiempo. Van a hacer víctima a Manuel", criticaba Alexia Rivas el comportamiento del superviviente sevillano.

Antonio Rossi, en 'Vamos a ver'

El periodista Antonio Rossi seguía la línea de sus compañeros y atizaba duramente a la pareja formada por Anita y Montoya: "Estoy hasta las narices, si ellos no pasan página pues que no lo hagan. Pero, por favor, que a nosotros nos dejen en paz. No se avanza, me aburre y es más de lo mismo desde el primer día. Es repetir siempre el mismo argumentario. La víctima ahora somos nosotros. Es un c... en toda regla".

No podía faltar la opinión de Alessandro Lequio, que le dedicaría unas sentidas palabras a Montoya: "No puede ir de llorón, a la televisión se viene llorado de casa. El problema es que se creía que iba a ser la estrella indiscutible de este reality y está viendo que Manuel está adquiriendo bastante protagonismo".