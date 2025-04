Con ‘T’ de ‘Tardear’: Terelu Campos será colaboradora del programa de Telecinco tras ‘Supervivientes’

“Tenemos megabombazo”. Con estas palabras, Verónica Dulanto interrumpía Tardear este lunes después de Semana Santa para ofrecer una información que cambiará el rumbo del programa que antaño presentaba Ana Rosa Quintana. “Muy prontito en este saloncito de Tardear se va a sentar Terelu Campos”, desvelaba la comunicadora.

Tras esto, el magacín ofrecía imágenes en las que aparecía Terelu Campos como si fuese Thor, y a Frank Blanco (hoy ausente del programa) y a Verónica Dulanto tapándose de la lluvia con un chubasquero. Una imagen simpática que servía como introducción a un pequeño coloquio sobre esta incorporación.

“Terelu está enfadada porque se han dicho muchas cosas en este salón”, reconocía la presentadora, que aclaraba que si en el vídeo utilizaban un chubasquero Frank y ella es “para aguantar el chaparrón” que se les avecina. Según la web del programa, será colaboradora de lunes a viernes.

Y es que, en efecto, en las últimas semanas se han dicho muchas cosas de Terelu, en especial, de la etapa en la que presentaba Con T de Tarde en Telemadrid. Enrique del Pozo, por ejemplo, aseguró que Terelu le echó una bronca por animar al público antes de que empezase el programa, y se han deslizado actitudes déspotas de ella con miembros del equipo.

Al incorporarse a Tardear, Terelu Campos se reencontrará con Belén Rodríguez, quien fue muy amiga en el pasado, pero con la que se encuentra totalmente distanciada. Y ante esta situación, Belén quiso quitar hierro al asunto, asegurando que ella le ha defendido en todo lo que se hablaba de la etapa de Telemadrid. “Tenéis vuestras cosas”, señalaba Duranto. “No reculéis”, apostillaba Marta López, pero Rodríguez afirmaba que ella no recula en nada.

En el plató estaba José María Almoguera, sobrino de Terelu Campos, con el que ha tenido sus más y sus menos. “Yo me alegro de que tenga la oportunidad de explicarse, de responder todo aquello que le han dicho”, celebraba el hijo de Carmen Borrego. Cuando le preguntaron si Terelu estaría “muy cabreada” con el programa, le recomendó a Verónica Dulanto: “Tú prepárate por si acaso”.

“Ella querrá decir muchas cosas y aquí estamos para limar asperezas. Terelu, que te queremos, ¿eh?”, afirmaba Dulanto. “Si es bueno para el programa, estoy encantada. Me da igual que venga Terelu o deje de venir”, añadía poco después Belén Rodríguez.

Belén Rodríguez y Marta López en 'Tardear'.

Ante esto volvieron a recordarle que en el pasado eran muy amigas. “Yo qué he dicho que no me ha llamado es verdad o es mentira. Es que no es amiga, Terelu no es amiga mía, ni buena ni mala. Tiene suerte de que no la he bloqueado”, deslizaba la colaboradora, confirmando que “hace mil años” que no tienen relación. “No tengo ningún problema de encontrarme con Terelu, ella de encontrarse conmigo no sé”, añadiría poco después.