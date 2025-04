Ana Rosa, sobre Pedro Sánchez: "Se puso el capirote para hacer penitencia pública por unos pecados que nunca reconoció"

Ana Rosa Quintana ha dedicado un durísimo editorial al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su vuelta al trabajo tras las vacaciones de Semana Santa. Lo ha hecho minutos antes de entrevistar al ministro de Economía, Carlos Cuerpo coincidiendo con su reunión con el Banco de España y la CNMV para abordar los aranceles de Trump.

La periodista se ha acordado de la "dimisión en diferido" que el líder del Ejecutivo protagonizó hace justo un año, tras el Domingo de Resurrección, y que a ella le pilló cuando conducía las tardes. "Pedro Sánchez resucitó al quinto día", ha señalado Quintana en referencia a la carta que escribió para anunciar que cancelaba su agenda para reflexionar.

"Decidió ponerse el capirote para hacer penitencia pública por unos pecados que nunca reconoció", ha dicho Ana Rosa. "Nunca en la historia de la democracia un presidente se había marchado cinco días a reflexionar tras escribir una carta de amor a su mujer, una misiva dirigida a la ciudadanía".

El escrito "cargaba contra los jueces que habían imputado a su esposa y contra los medios que informaban de esa imputación", ha recordado la presentadora de Mediaset España, pasando a leer la carta que Sánchez habría escrito un año después. Eso sí, fiel al estilo de Ana Rosa y repleta de dardos. "Sería algo así".

"Queridos españoles. Hace un año amagué con marcharme, pero no me fui, me quedé. Unos jueces politizados imputaron a mi mujer por tráfico de influencias y corrupción en los negocios y un año después ya la acusan de cuatro delitos", ha dicho, haciendo referencia en primer lugar a Begoña Díaz.

Ana Rosa ha dedicado a Pedro Sánchez su primer editorial tras la Semana Santa.

Después ha continuado con Ábalos: "Entré al Gobierno por una moción de censura contra la corrupción y mi mano derecha, mi querido exministro José Luis Ábalos está imputado también por cuatro delitos: organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación".

"Para mi sorpresa, el ministro que defendió la moción de censura, el ministro fuerte del Gobierno más feminista de la historia enchufaba a señoritas en empresas públicas. ¿Sabes leer? Pues contratada. Una procesión de imputados a los que se suma mi propio hermano", ha proseguido.

"Los pseudomedios denuncian que en Moncloa hay más enchufes que en una ferretería. Para controlar los delitos de corrupción voy a encargar a un fiscal imputado que elija a un fiscal que investigue a los imputados", ha dicho en alusión a los medios críticos con el Gobierno y la causa contra el fiscal general del Estado.

"Yo nunca miento, pero este año he cambiado muchas veces de opinión", ha subrayado para enumerar: "He concedido indultos a los amigos de Junts, amnistías, he condonado la deuda, he cedido las fronteras, he pactado con Bildu y no tengo presupuestos, pero da igual".

"Como dije hace un año, he decidido seguir porque España me necesita. Sigo adelante con mi "Plan de acción y regeneración de la democracia contra los bulos y la máquina del fango. Atentamente, el presidente", ha terminado de leer Ana Rosa la hipotética carta que habría escrito Sánchez.