Jorge Javier Vázquez, alto y claro ante el inminente estreno de 'La familia de la tele': "No lo vivo como un enfrentamiento"

Este martes 22 de abril, comenzará un enfrentamiento que, hace un año, nadie hubiera previsto: el de Jorge Javier Vázquez contra sus antiguos compañeros de Sálvame. El de Badalona está consiguiendo consolidar su hueco en las tardes de Telecinco con El diario de Jorge, pero el estreno de La familia de la tele en La 1 amenaza con arrebatarle el recién liderazgo obtenido.

Por supuesto, el morbo está más que asegurado. Dada la importancia que hubo alrededor del universo Sálvame, ver a su antiguo presentador enfrentado con el resto de miembros sólo crea expectación. Tanto El diario de Jorge como La familia de la tele competirán frontalmente en franja horaria, desde las 18:40 horas hasta las 20:00.

El de Badalona ha concedido una entrevista al diario El Correo, que le ha preguntado sobre cómo vive este insólito cara a cara. Lejos de verlo como un duelo, Jorge Javier cree que hay sitio para todos.

“No lo vivo como un enfrentamiento. Entiendo que para la gente haya morbo, pero para nada. Lo único que deseo ya es que ojalá pudiéramos convivir los dos. Es que han sido compañeros míos durante 15 años”, respondía respecto a la pregunta de si ve esta contraprogramación como un enfrentamiento.

Jorge Javier recalcaba su intención de no volver a presentar un programa del corazón, siempre y cuando pudiera elegir, dado que está viviendo otra etapa profesional. “Fue una época de mi vida que la viví, la exprimí, la disfruté, y la padecí, también, al máximo. Se habla de Sálvame con nostalgia, pero me gustaría recordar lo que se escribía de Sálvame”, expresaba.

Jorge Javier Vázquez en 'El diario de Jorge'.

“Con razón y sin razón, me da igual, pero se habla como si hubiésemos sido La casa de la pradera y no lo éramos”, admitía, para después señalar que no mira tanto el tema del enfrentamiento con sus antiguos compañeros.

“Decía que en el trabajo ser el número uno o líder de audiencia no es lo esencial”, razonaba, citando a Paula Vázquez. “Llegados a cierta edad también te apetece mirar hacia otro lado, y el trabajo también lo he enfocado de otra manera”, añadía.

Foto de grupo de 'La familia de la tele'.

Jorge Javier sí que confesaba que estaba pendiente de la continuidad de los dos espacios que conduce, El diario de Jorge y Hay una cosa que te quiero decir. “Lo único a lo que aspiro es a que los programas se renueven”, compartía.

El presentador también hablaba sobre si está abierto a trabajar con los actores creadores de La Osa Producciones, Óscar Cornejo y Adrián Madrid. “Me gustaría trabajar con gente con la que todavía no lo he hecho. Llega un momento de tu vida en que quieres conocer gente nueva y trabajar con otras productoras. He trabajado con ellos dos décadas importantísimas de mi vida profesional”, manifestaba.