Sofía Suescun no se corta y carga contra Pelayo Díaz en 'Socialité': "Eres consciente de que tienes una cara B"

Un año más, Supervivientes le está dando alegrías a Telecinco en materia de audiencias. El reality está contando con potentes tramas, como la del trío entre Anita, Montoya y Manuel, así como la no expulsión de Laura Cuevas o la autenticidad de Carmen Alcayde. Ahora bien, eso no ha impedido que haya ciertos participantes que se estén granjeando ojeriza por parte de los seguidores. Así lo ha manifestado Sofía Suescun en su sección en Socialité.

Suescun sigue potenciando su faceta de copresentadora en su sección en el programa matinal de los festivos y fines de semana de Telecinco. Es la encargada de informar y comentar la última hora en Playa Furia o Playa Calma, comentando la evolución del concurso. Recientemente, el reality ha vivido un giro inesperado, al anular la expulsión de Laura Cuevas, debido al abandono forzoso de Almácor.

Por supuesto, es también una ventana para que la pamplonesa dé su opinión tanto sobre los realities como también de la actualidad de la prensa del corazón. Fue en esta sección donde, días antes, cargó duramente contra Gloria Camila tras su paso por De viernes.

La ganadora de Supervivientes 2018 y participante de la edición All Stars lanzaba un sonoro dardo a Pelayo Díaz. “Es verdad que al principio iba muy de cercano, de natural. La realidad es que, Pelayo, eres pura soberbia. Además, a mí me da la sensación de que lo tiene todo pensando y calculado”, expresaba a la hora de comentar el último rifirrafe entre el estilista y Carmen Alcayde.

“Como decía Jorge Javier Vázquez, al final estás en un concurso por mucho que quieras dar una imagen y la cámara te radiografía, va a salir tu verdadera cara”, razonaba Suescun.

Sofía Suescun en 'Socialité'.

“Has superado la barrera de estar en Supervivientes y adaptarte, pero me da la sensación de que estás retenido porque eres consciente de que tienes una cara B que no te hace bien y está ahí guardadita”, proseguía.

“El otro día me fijé en que despreciaste a Montoya diciendo que lo conoces por un meme en la playa. Pelayo, por favor, piensa cuando hablas. Nadie se ha puesto a comentar por qué te conocemos a ti, no queremos hacer daño”, sentenciaba al diseñador y antigua figura de Cámbiame.

Sofía Suescun en 'Socialité'.

Aunque Suescun se ha declarado fan del trío televisivo que forman Anita, Montoya y Manuel, consideraba que el sevillano estaba siendo un lastre para su antigua pareja. “A día de hoy, la perjudica y mucho. Anita está pagando todos los errores de Montoya”, opinaba la pamplonesa.

“Montoya, por favor, pasa página. No nos gusta que estés todo el tiempo regocijándote en este tema, que no te beneficia”, añadía, para terminar lanzando una última pulla a Álvaro Muñoz Escassi y su escasa participación en las tramas, siendo uno de los ‘muebles’ de esta edición.

Antonio Santana, María Verdoy y Sofía Suescun en 'Socialité'.

“Casi no se le ve. ¿Vosotros le veis? ¿Qué le pasa? ¡Qué decepción! Es una palmera, no está siendo él. Le pasa como a Pelayo, tienen esa manía de contenerse. Escassi, te conocemos, no te queremos contenido, que no pasa nada y cada uno es como es. Parece que va con un antifaz por la isla para no sentir nada”, concluía.