Miguel Frigenti, colaborador de 'Fiesta': "Laura Cuevas no lo ha hecho bien, pero Carlos Calderón va de víctima"

Laura Cuevas está en el ojo del huracán, y no precisamente por sus hazañas en Supervivientes 2025. Hace un par de semanas la gaditana confesó en Honduras que era posible que se destapara una información que no era positiva para ella.

Amor Romeira, colaboradora de Fiesta, fue quien compartió con los espectadores que la andaluza supuestamente le había sido infiel a su pareja. Tras estas y otras acusaciones, Carlos Calderón viajó hasta Cayos Cochinos para enfrentarse a su mujer.

Luego de una larga discusión, en la que no faltaron los reproches por ninguna de las dos partes, se fundieron en un abrazo. A pesar de ello, hay algunas voces que consideran esto como un montaje que beneficia a Cuevas.

Ahora, el marido de Cuevas se sentó en el plató del programa presentado por Emma García para dar su opinión sobre esta situación. Lo cierto es que para Calderón el tema de las infidelidades y las crisis matrimoniales no son nuevas. Desde su casamiento en 2016, su relación ha sobrevivido a cada uno de estos acontecimientos.

"Estoy un poco saturado, Emma. Se están hablando muchas cosas. Dicen que es un montaje y yo sería un muy buen actor si eso fuera cierto", comenzaba diciendo Carlos Calderón frente a las cámaras de Fiesta.

Carlos Calderón junto a los colaboradores del programa. 'Fiesta'.

"Amor Romeira dio en exclusiva que tu mujer había sido infiel. Tú no tardaste en confirmarlo. En Honduras, Laura Cuevas, al acordarse de ti, les dijo a sus compañeros que tú eras su prioridad", respondió al invitado la propia Emma García.

Ante tales comentarios, Miguel Frigenti, colaborador usual del programa, estalló: "Laura no lo ha hecho bien, pero a mí me parece que vas de víctima. Creo que hay que tener muy poca clase el esperar a que tu mujer entre a un reality para asomarte a los platós e ir a la isla a decirle todo lo que no te ha gustado", expuso el periodista, dejando muy clara su postura.

Pero eso no fue todo. El tertuliano prosiguió con su discurso hacia Calderón, aconsejándole que "tendrías que haber esperado. Tuviste un montón de años para exponer a la persona que se supone que quieres. Te estás victimizando en todos los platós y has dejado a tu novia en Honduras así de afectada. Si la expulsan es por tu culpa", dijo.

Para Laura Cuevas no está siendo una buena semana. Tan solo en la gala anterior, la gaditana se despidió de sus compañeros al conocer el veredicto del público pensando que abandonaría la isla. Sin embargo, un giro inesperado en Supervivientes la convirtió en 'parásito'. Ahora, la vieja conocida de la familia Pantoja vivirá en la Zona Parásita a costa de sus compañeros.

"Qué casualidad que la han echado después de tu visita, Carlos", puntualizó nuevamente Frigenti. "Yo creo que tu actitud quizás no fue la más adecuada", añadió entonces Kiko Jiménez a la conversación. "Felices no sois. A partir de ahora, ¿vas a seguir con Laura?", preguntó entonces Kiti Gordillo, quien se sumó a la mesa VIP del programa.

"Ella dice que tengo que cambiar, pero no tengo que cambiar nada. Cada vez tengo las cosas más claras y yo no quiero seguir con ella después de esto", respondió Calderón. Las preguntas siguieron surgiendo entre los colaboradores. "¿Hay papeles de divorcio?", cuestionó Emma García. "El año pasado yo me busqué un abogado para que me firmara el divorcio y ella no me lo quiso firmar", contestó el invitado de Fiesta ante la pregunta de la presentadora.