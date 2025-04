Belén Rodríguez, a lágrima viva tras escuchar a Teresa Rabal sobre cómo superó su cáncer: "Me emociono"

Fiesta ha contado con una invitada de lujo: Teresa Rabal. La antigua ídolo infantil acudía para hablar de su experiencia con un cáncer de mama que padecía desde 2015. La actriz y cantante compartía alegre que ya podía hablar de haber superado la enfermedad. Un testimonio que ha afectado profundamente a Belén Rodríguez, quien está en tratamiento por un cáncer en la garganta.

Se trataba de una oportunidad única, dado que Rabal ha conversado poco sobre el tema tras saber que estaba recuperada del cáncer, en un largo proceso de lucha y seguimiento médico. Emma García no dudaba en hacerle sentir de la manera más acogedora posible, logrando el aplauso unánime del público y los contertulios.

"Es la mejor noticia que te pueden dar", expresaba visiblemente contenta la actriz y cantante nada más llegar al plató. Rabal se mostraba comprometida con visibilizar la realidad del cáncer y también para apoyar a las personas que padecen esta enfermedad. La artista quería alejarse de los clichés y hablar desde su propia experiencia.

“Cuando ocurren estas cosas, un mensaje que quiero dar a las personas que están enfermas ahora, hay que tomarlo no con alegría, pero con firmeza. No hay que dramatizar”, compartía al rememorar el momento en el que le dieron el diagnóstico. Es más, señalaba también cómo había intentado seguir con su vida, a pesar de la enfermedad.

“Hay que seguir, en lo que puedas, con tu vida”, opinaba, señalando la importancia que ha tenido el poner optimismo durante el tratamiento y cómo no dejarse llevar por los malos pensamientos. “No me puedo permitir estar mal, quería curarme. Tened fe, de verdad”, compartía en el plató.

Teresa Rabal, Emma García y Belén Rodríguez en 'Fiesta'.

“¡Qué mensaje más bonito en este momento!”, exclamaba Emma García, quien miraba a Belén Rodríguez, la cual estaba sentada muy cerca y escuchando atentamente el testimonio de Rabal. La colaboradora terminó rompiéndose, dado que está buscando superar un cáncer de garganta, el cual le fue diagnosticado a finales de noviembre del año pasado.

“Es que me emociono. Yo también tengo que estar diez años con pruebas, tomando pastillas no porque mi cáncer no es hormonal. Llegar el día en que digas 'ya me he curado'... Enhorabuena, de corazón”, expresaba emocionado Belén Ro, quien terminó dándose un entrañable abrazo con Teresa Rabal. “Dejar las pastillas es un orgullo”, apostillaba.

Rabal quería mostrarle la importancia de no perder de vista el vivir la vida. De hecho, no ha dudado en compartir sus próximos proyectos profesionales. “Estoy haciendo series, pero no puedo decir de qué. En mi época se podía decir”, revelaba, para terminar lanzando un alegato a favor de la sanidad pública: “Lo que sí recomiendo es la sanidad pública, pido un aplauso para ellos”.