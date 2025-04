Emma García, sobre vivir experiencias paranormales en una casa: "Es algo que sientes, notas algo en el ambiente"

Lo bueno de los programas en directo es la capacidad que tiene el espacio de improvisar. Eso suele ocurrir en Fiesta. El magacín, ya más que habituado a las interrupciones para dar información de última hora, comenzaba hablando sobre lo complicado que está resultando vender la casa donde vivía la fallecida Silvia Tortosa. Sin saber cómo, la conversación terminó derivando sobre espíritus y experiencias paranormales.

Todo comenzaba con uno de los clásicos parones en los que el programa queda paralizado. Anunciándolo como “la información más polémica de la tarde”, el magacín aborda el caso de la “casa maldita de Silvia Tortosa”. Con Ana Congost como heredera universal, el magacín anunciaba una información en la que se señalaba que su legado estaba “maldito”.

“Tenemos que utilizar este término porque llevamos todo un año y los datos que hemos recopilado afectan a la joya de la corona que tenía Silvia Tortosa en Puerta del Hierro, su casa. Dicha información podría perjudicar al posible comprador. Tenemos fechas y cifras”, decía Jaime Rodríguez, uno de los redactores del programa vespertino.

Emma García señalaba que estas informaciones dificultarían que el chalé fuese atractivo para la compra. El redactor confirmaba las palabras, aunque no quería revelar los motivos concretos que estaban provocando que se tildase de “maldito” el antiguo hogar de la actriz. “No se va a saber hasta hoy, lo que puede echar para atrás a compradores en potencia”, agregaba.

“Es curioso lo que estás diciendo. Hasta febrero, la casa estaba en un portal domiciliario”, apostillaba Marisa Martín-Blázquez, quien señalaba que le sorprendía que lo vendiesen “por no mucho dinero por la cantidad de metros cuadrados que tiene”. “Ahora me cuadra con que ya no esté anunciada en esa web”, añadía la colaboradora.

Marisa Martín-Blázquez, Emma García, Jaime Rodríguez y Amor Romeira en 'Fiesta'.

“La persona que filtra esta información está interesada en que esa casa no se venda por algo, ¿no?”, ha querido saber Iván Reboso. “Te puedo asegurar que no”, avisaba Rodríguez. Emma García quiso saber más datos sobre lo comentado por Reboso, dado que el tertuliano señalaba que había intención de verter comentarios relacionados con el chalé y relacionados con Congost.

Sin saber cómo, surgió el tema de las casas embrujadas. Dado que se hablaba de los posibles motivos por los que se están dando mala prensa a la vivienda para no venderla, Amor Romeira sacó la teoría sobre cómo las viviendas habitadas por supuestos espíritus han provocado que su precio se depreciase.

El plató de 'Fiesta'.

“Es la típica excusa que te ponen, de que tiene espíritus”, lanzaba la canaria. “A mí me dicen eso y salgo despavorida”, agregaba. Aquí, Emma García lanzaba su teoría sobre la experiencia paranormal en casas. “Eso no es tan sencillo. Son cosas que tienes que sentir”, expresaba.

“¿No os ha ocurrido nunca que cuando vais a una casa y notas algo?”, preguntaba la presentadora a los colaboradores. “Os voy a decir. No es que sean fantasmas, porque yo no he visto ninguno y tampoco quiero ver a ninguno. Sólo que percibes en el ambiente algo”, razonaba la periodista.

Marisa Martín-Blázquez, Emma García, Jaime Rodríguez y Amor Romeira en 'Fiesta'.

“Sí, como una especie de vértigo raro”, compartía Reboso. Emma García se daba cuenta de que el tema estaba yéndose por otros lares y que parecía más propio de Cuarto milenio y, en seguida, volvió a centrar el debate en la antigua propiedad de Tortosa y los motivos por los que no se estaría vendiendo.