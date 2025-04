Pilar Vidal, colaboradora de 'Espejo Público': "A los hijos de Vargas Llosa lo único que les mueve es el dinero"

Mario Vargas Llosa tenía una enfermedad que venía acarreando los últimos años, una situación que hizo que optara por llevar con suma discreción su situación ante la prensa. Su fallecimiento conmocionó al mundo entero. Una pérdida que ha sido sentida por diversos sectores y muy comentada por los medios de comunicación.

"La voluntad de él era que no trascendiera nada más", comenzaba diciendo esta mañana desde Espejo Público Gema López, quien está asumiendo el papel de presentadora en sustitución de Susanna Griso. Y es que, en el programa de Antena 3 dedicaron unos momentos a detallar ciertos aspectos de los últimos días del Nobel.

Las tres cartas que envió Vargas Llosa en 2020 a sus hijos contándoles sobre su enfermedad y la ruptura con Isabel Preysler fueron algunos de los temas más destacados. De acuerdo al magacín, el contacto de Álvaro, Gonzalo y Morgana con su padre fue sumamente turbolenta; sin embargo, lo acompañaron durante los últimos momentos de su vida.

Aunque la información sobre aquellas cartas se dio a conocer durante la mañana de este martes, 15 de abril, para Pilar Vidal, periodista y colaboradora de Espejo Público, se trata de una información intencionada por parte de los hijos del escritor y que no dudó en rebatir.

"¿Tú no crees que exista una carta donde él escriba a cada uno de sus hijos y les comunique que tiene esta enfermedad?", preguntaba Gema López a la tertuliana. "Yo creo que no", contestó rotundamente. No contenta con ello, realizó una petición: "Yo creo que Álvaro Vargas miente muchísimo. En caso de que existan esas cartas que las saquen".

"Como cada vez que hablan sus hijos mienten, hay que descifrar todo. Primero dijeron que yo era una mentecata y que Vargas Llosa no estaba enfermo. Luego, que había muerto de una neumonía. Después, que su padre tenía achaques de la edad", puntualizó la periodista ante las cámaras de Antena 3 dejando muy clara su postura.

La presentadora insistió: "Aquí está el quiz de la cuestión. Entonces, ¿los hijos hacen llegar esta información de que han recibido una carta de su padre diciendo que está enfermo y sabe que ellos lo van a cuidar y que por eso hacen piña para dejar mal a Isabel Preysler?", preguntó.

Ante tal pregunta, Pilar Vidal no dudó en responder con una rotunda afirmación. "Yo creo que hay una animosidad muy especial en contra de Isabel por parte de los hijos. Es obsesión, diría yo", sentenció por su parte la periodista valenciana.

En cuanto a la relación que mantenía Vargas Llosa con Preysler tras la ruptura, la tertuliana no tuvo reparo en contestar. "¿Es cierto que ella cobró 80.000 euros al mes durante el tiempo que había estado con él?", cuestionó la presentadora.

"Si Mario le hubiera pagado dinero, te garantizo que se hubiera quedado para siempre. El entorno dice que ella quería quedarse con todo lo de él, pero no era así", respondió la colaboradora. Inmediatamente, Laura Fa entró en la conversación: "En realidad, la familia, con toda esta ansia de recuperar a Mario, tenía miedo de que Isabel se quedara con parte de esa herencia", dijo.

"Totalmente. Yo creo que a ellos les mueve única y exclusivamente el dinero. Siento decirlo", sentenció finalmente Pilar Vidal ante el último comentario de su compañera durante la emisión de este martes en Espejo Público.