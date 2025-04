Kike Calleja, colaborador de ‘Vamos a ver’: “El concurso que está haciendo Carmen Alcayde se desvirtúa con su actitud”

Carmen Alcayde tiene un gran protagonismo en la actual edición de Supervivientes, a pesar de que entró más tarde que sus compañeros, como suplente de Beatriz Rico. Estuvo involucrada en el famoso robo del mechero, ha llorado a lágrima viva al saber que podría hablar con sus hijos, y en los últimos días ha tenido sonoros desencuentros con Damián Quintero y Pelayo Díaz.

En Vamos a ver han comentado los últimos acontecimientos al otro lado del charco, y Adriana Dorronsoro lo tenía muy claro: “Yo no entiendo cómo Carmen Alcayde no entiende, con los años de tele que lleva, que es una pesada y que les cae mal”.

Pepe del Real, sin embargo, cree que “Carmen debería entender eso, y Damián, que Carmen da más vídeos. Que hay que darle una lección de tele a Damián”. Kike Calleja, sin embargo, opinaba que “el concurso que está haciendo Carmen lo está desvirtuando con el comportamiento que tiene, que lo puede hacer mucho mejor”.

Sobre los vídeos que podrían estar poniéndose o no, Antonio Rossi valoraba que Damián Quintero sabría que “la otra (Carmen Alcayde) está loca perdida, que monta los pollos, que no para, que es un poco pesada, pero no sabe los vídeos que están montando. Igual cree que los vídeos lo está dando otros personajes”.

Otra que está teniendo unos días complicados es Anita. Y es que Joshua la ha acusado de quitarle su esterilla, pues desconoce que existe la Playa Misterio y que puede haber otras personas implicadas en los robos y en las nominaciones. “Encima de ser fuerte la convierten en víctima. Y la hacen fuerte para el público. Es mejor para ella”, opinaba Rossi.

“Una esterilla no puedes robarla y esconderla en cualquier sitio”, apunta Kike Calleja, sobre el robo del que han acusado a Anita. “La madre de Anita me ha escrito, y dice que ellos no quieren perjudicar a Montoya. Que le están apoyando a Montoya a muerte”, apostillaba el periodista también.

Kike Calleja en 'Vamos a ver'.

Sobre qué va a pasar en Supervivientes, Adriana Dorronsoro “se huele” que el próximo expulsado va a ser el actor Álex Adrover. “Y se tiene que quedar Montoya”, pedía la presentadora del club social en la entrega de hoy de Vamos a ver. Esto último hizo mucha ilusión a Pepe del Real, pues él había asegurado poco antes que, por el cariño del público, Montoya ya tiene a su alcance el título de ganador de Supervivientes 2025.