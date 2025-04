Elena, invitada de 'Y ahora Sonsoles': "Busco al hombre ideal: cara de George Clooney y cuerpo de Clint Eastwood"

Y ahora Sonsoles se ha convertido en uno de los programas más queridos de la televisión. Cada tarde, los espectadores más fieles de Antena 3 conectan con el formato para conocer las historias de personas anónimas.

En la emisión de este martes, el magacín recibió la visita de Elena Bruna, una mujer de 76 años que luego de divorciarse decidió optar por las aplicaciones de citas para encontrar el amor verdadero.

"No hay nada en condiciones", confesaba ante Pepa Romero, quien está sustituyendo a Sonsoles Ónega durante estos días. Desde entonces, la mujer afirma que los hombres han cambiado y que ahora "no hay nada bueno".

La presentadora no daba crédito a lo que estaba escuchando. Sorprendida, quiso saber el porqué de aquel pensamiento. "¿Pero, por qué no le sirve ninguno?, ¿qué es lo que no le gusta?", cuestionó Romero. Elena no tuvo ningún reparo en contestar. Portando unas gafas de sol y chaqueta de cuero, la mujer de pelo blanco detalló una de sus experiencias: "Una vez un hombre me envió una foto donde se veía su miembro", confesó.

Entre carcajadas, la periodista contestó: "¡No me lo puedo creer! Pero, ¿ese señor cuántos años tenía?", volvió a preguntar. Sin ningún tapujo, la mujer señaló que aunque aquella persona tenía 56 años, normalmente suele interactuar con hombres jóvenes. "Yo los conozco por Internet. Ellos me escriben, yo le escribo y me contestan", puntualizó.

Imagen del hombre ideal de Elena. 'Y ahora Sonsoles'.

Para Elena existe un hombre ideal. Se trata de un varón con ciertas especificaciones: "Tiene que tener la cara de George Clooney y el cuerpo de Clint Eastwood", confesó. Desde el programa no dudaron en crear la imagen con las preferencias de la mujer. Sin embargo, este resultado no le gustó. "No me convence mucho", se escuchó decir a Elena.

Luis, su hijo, entró en acción. Ante las cámaras de Antena 3 no tuvo ningún reparo en dar su opinión sobre las decisiones de su madre: "Es muy exigente y tiene que dar un poquito de oportunidad, abrirse más al amor, que se pone muy tiquismiquis", sentenció desde el plató de Y ahora Sonsoles.