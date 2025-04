Si te suena esta actriz de ‘The Last of Us’ es porque llevas viéndola en Navidad desde hace 30 años

Gail será la terapeuta de Joel en ‘The Last of Us’.

Tras una espera que se ha podido hacer muy larga para algunos (su primera temporada se estrenó hace ya hace dos años), The Last of Us ha regresado a la plataforma Max con nuevos episodios. La adaptación del conocido videojuego sigue a Joel (interpretado por Pedro Pascal) y la joven Elli (Bella Ramsey) en un mundo postapocalíptico, en el que se enfrentan a temibles seres.

En el primer episodio de esta segunda temporada aparece un nuevo personaje, Gail, una terapeuta que ayuda a Joel a conducir su vida. De hecho, en el tráiler de esta tanda de capítulos se veía cómo le pedía al protagonista de la serie que contase más detalles de su pasado, y que podría estar entroncado con su decisión de salvar a Ellie al final de la primera temporada. Literalmente, le pedía que dijese “lo que teme decir”.

Este personaje está interpretado por una actriz cuya cara puede resultar familiar. Y no es para menos: lleva 30 años colándose en nuestros hogares por Navidad. Se trata de Catherine O’Hara, conocida por papeles como Bitelchús y las dos primeras entregas de Solo en casa. Así, ella es quien encarna a Kate McCallister, la madre de Kevin (Macaulay Culkin), el chico al que su familia suele echar poco en falta cuando se van de vacaciones por Navidad.

Hay que destacar que en su amplia carrera Catherine O'Hara ha trabajado en numerosas series de televisión, y se pueden citar ejemplos como Schitt's Creek, A dos metros bajo tierra, Rockefeller Plaza o Modern Family. Allí, precisamente, interpretó a una terapeuta que intentó ayudar a los miembros de la familia protagonista a liberarse de sus cargas emocionales.

Hay que destacar que Gail es un personaje novedoso, no solo en la serie, sino también en el universo de The Last of Us; ella no aparecía en los videojuegos que adapta Max. Joel nunca fue a buscar a un profesional que le ayudase psicológicamente, si bien, la trama principal del videojuego se respetará.

Otras incorporaciones de The Last of Us 2 son Abby (Kaitlyn Dever), llamada a ser la antagonista de la temporada, y que que tiene la misión de vengar a un ser querido, e Isaac (Jeffrey Wright), un exmarine. También formarán parte de las nuevas aventuras Dina (Isabela Merced), Jesse (Young Mazino) Kat (Noah Lamanna) y Manny (Danny Ramírez).

Catherine O’Hara en 'Solo en casa'.

Hay que destacar que esta nueva temporada de The Last of Us será más corta que su predecesora. Y es que si la primera se alargó durante 12 capítulos, esta nueva tendrá solo siete entregas.