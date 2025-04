Mercedes Milá sorprende en 'Y ahora Sonsoles' y se pronuncia sobre Vargas Llosa: "Gracias por dejarme volver a amarle"

La muerte de Mario Vargas Llosa es la noticia del día. A sus 89 años, el escritor perdió la vida en Perú. Su familia fue quien comunicó la noticia en sus redes sociales, aunque hasta el momento no se conoce la causa de su fallecimiento. Sin embargo, todo apunta a que se ha tratado de una neumonía.

Desde primera hora de la mañana de este lunes, 14 de abril, su entorno cercano fue el primero en enterarse, entre ellos, Mercedes Milá. La periodista y presentadora de programas tan entrañables como No sé de qué me hablas, Queremos Saber o Milá vs Milá, se coló en Antena 3 para hablar de la muerte del escritor.

Siendo precisos, fue en Y ahora Sonsoles donde Pepa Romero, en sustitución de Sonsoles Ónega, le dio la bienvenida. "Mercedes, qué alegría conocerte. Me llamo Pepa Romero. Soy muy fan de ti", comenzó diciendo la presentadora con una sonrisa de oreja a oreja.

Milá, quien se encontraba detrás de una pantalla de móvil, confesó que se enteró de la noticia de primera mano. "La verdad es que me he llevado un chasco y un dolor tremendo", expresó ante los espectadores, dejando mostrar sus sentimientos.

No es ningún secreto que la de Espluges de Llobregat tiene un currículum admirable, y de entre los personajes a los que entrevistó Vargas Llosa fue uno de los más importantes. Dentro de aquella entrevista, el escritor se sinceró sobre su relación con Isabel Preysler, un tema que Romero no dejó pasar por alto.

Silvia P. Cabeza Muere a los 89 años Mario Vargas Llosa, el último gigante de la literatura en lengua española

"Esa relación funcionó porque se decían 'buenos días' y 'buenas noches'", dijo la presentadora a la invitada. Sin embargo, destacó la ruptura entre ambos. "Yo soy poco dada a preguntar las interioridades de las rupturas, porque como he pasado ya dos, son momentos muy dolorosos. Mario lo pasó muy mal, pero su familia le escuchó", contestó.

Aunque su romance comenzó en 1986, la periodista y el autor de Conversación en La Catedral compartieron su vida hasta 2022, cuando Isabel Preysler confirmó la ruptura a la revista ¡HOLA! Mientras el entorno de ella mencionaba los celos de Mario como causa, los amigos del escritor hablaron de un desgaste natural.

Vargas Llosa y Mercedes Milá. 'Y ahora Sonsoles'.

Aunque dejó clara su posición, Milá añadió un dato más: la forma en la que falleció el peruano. "Así ha muerto, rodeado de su familia, cosa que a mí me ha hecho muy feliz", confesó. Pepa Romero quiso profundizar más en cómo era la relación que mantuvieron tras su separación.

"Si lo que estáis pensando es si se acostaba con ella de nuevo... ¿Cómo podemos caer en eso con tantos años que tenía Mario?", expresó la catalana, mostrando su inconformidad . "No mujer, no me refería a eso", contestó ella. "Lo que me importa más de Vargas Llosa es su capacidad de trabajo, de escribir, su fantasía. De reproducir las historias de pueblos enteros", añadió.

Además, de una forma muy sincera, confesó la verdadera intención que tiene como periodista: "Yo me fijo en lo que escriben, no me importa lo que hacen", sentenció.

Sin duda, la catalana dejó clara su admiración hacia la coquetería, libertad y curiosidad del escritor. "Gracias a vosotros por darme la oportunidad de recordarle, de volver a amarle y desear que leáis sus libros, que eso es lo más importante de todo", puntualizó finalmente ante los espectadores de Y ahora Sonsoles.