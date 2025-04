Mario Vaquerizo vuelve a señalar su veto en 'La Revuelta': "Cada uno en su casa... Pero es que TVE es la casa de todos"

No es la primera vez que lo exterioriza, pero ha sido este fin de semana cuando ha hecho una alusión más directa al tema. Mario Vaquerizo no es bienvenido en La Revuelta o, al menos, esto es lo que asegura el vocalista de Nancys Rubias en su última entrevista.

Cabe recordar que el cantante ha acudido en muchas ocasiones a El Hormiguero, e incluso colaboró con Pablo Motos entre 2011 y 2015. De hecho, hace poco más de un mes, eligió el programa de Antena 3 para presentar en exclusiva su último tema, Reset. Lo hizo subido a un giratuto, demostrando haber superado sus miedos tras la brutal caída que sufrió en octubre.

En la charla antes mencionada, Carlos Padilla, periodista de The Objective, le preguntaba por el espacio de Televisión Española: "¿Ya te han invitado al programa de Broncano?". "No, si ya lo dije otra vez. Que yo llamé y dije: 'Quiero ir'. Y me dijeron que no interesaba", respondió Vaquerizo.

"No, no, digo que si te han llamado otra vez y te han pedido perdón", matizaba el entrevistador. "No, no. No llaman", insistió el marido de Alaska, que aceptó que La Revuelta cuenta con "su línea editorial": "Yo la respeto. Si este señor tiene su línea editorial y no quiere que vaya a su programa, pues él se lo pierde".

"Yo te puedo dar una entrevista maravillosa, pero, claro, a lo mejor no hablamos el mismo idioma. Y no pasa absolutamente nada. No quiero basarlo todo en ningún enfrentamiento. Cada uno en su casa... Lo que pasa es que estamos en la casa de todos. Y a la casa de todos tiene que ir todo el mundo", sentenció Mario, guiñando un ojo a cámara.

"Mi casa es 'El Hormiguero"

En más de una ocasión, Mario Vaquerizo se ha confesado seguidor de La Revuelta. Eso sí, si se trata de elegir entre los dos formatos que luchan en el access prime time cada día, el artista lo tiene claro. Y así lo expresó en diciembre, en una visita a Motos junto a su mujer, que presentaba el documental Alaska Revelada.

"Mi casa es El Hormiguero, como en casa de una en ningún sitio. ¡Viva El Hormiguero! Ninguna otra cosa más", gritó, en lo que se pudo interpretar como una pulla a Broncano desde la cadena de Atresmedia. Cabe señalar que Vaquerizo nunca acudió a su programa durante los seis años que se emitió en Movistar Plus+, bajo el título de La Resistencia.