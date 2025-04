Carmen Borrego, muy tajante con las críticas: "En mi contrato no ponía nada sobre no poder comer tigretones"

Terelu Campos ha sido protagonista, en las últimas semanas, por su pasado como presentadora en Telemadrid y su hermana Carmen Borrego no se iba a quedar atrás. La supuesta altivez de Terelu en Telemadrid y el complicado trato que mantenía con su secretaria personal son algunas de las feroces críticas que la colaboradora de De viernes ha tenido que hacer frente tras su reciente paso por Supervivientes 2025.

Ahora, el foco apunta a Carmen Borrego que antes de su salto como personaje público fue directora de programas como Día a día o Cada día, siempre junto a su madre, María Teresa Campos, como presentadora.

De esta manera, el pasado domingo en Fiesta contaron con varios testimonios que dejarían en muy mal lugar a la comunicadora madrileña. Sin desvelar nombre y con la voz distorsionada, una excompañera de trabajo narró una complicada escena que vivió con Carmen en el año 2016.

"Yo llevaba muy poco tiempo en televisión, y por la inexperiencia metí la pata en algo y ella se puso como una burra, me gritó 'me ca** en tu madre', yo en ese momento no sabía si irme a mi casa, ponerme a llorar o contestarle'', señalaba el testimonio en el programa de Emma García.

Aunque, una de las confesiones que más dará que hablar es relacionada con una obsesión gastronómica que tenía la actual colaboradora de Telecinco: "Ella necesitaba siempre un tigretón y se ponía nerviosísima, si no había tigretones venía y te decía 'toma, niña, vete al súper a por tigretones''.

Sobre este asunto, destapado en Fiesta, no dudó en responder la propia Borrego en Vamos a ver. Para amenizar la respuesta, el equipo del programa trajo varios tigretones para que los colaboradores del club social pudieran degustar los placeres más ocultos de la hija de María Teresa Campos.

"Que yo sepa en mi contrato no había ninguna cláusula, en la que no pudiera comer tigretones. Lo voy a revisar, por si acaso estaba. A mí me gusta, lo que a mí me da la gana que me guste", respondía de forma tajante ante las críticas.

Adriana Dorronsoro y Carmen Borrego, en 'Vamos a ver'

"Qué le importa a esta señora, que no sé quién es porque sale con voz distorsionada. He estado pensando mucho y quiero que me graben con voz distorsionada hablando de todo el mundo que yo conozco y hablando de todas las cosas que han hecho. De vosotros también, el primero de Lequio, pero solo lo voy a hacer con voz distorsionada", apuntaba Borrego sobre los feroces comentarios a su persona.

Posteriormente, la colaboradora continuaba su discurso en pleno directo: "Ya estoy un poco cansada. Cuando un hombre tiene carácter, es estupendo porque tiene carácter. Pero cuando lo tiene una mujer, siempre tiene mal carácter. Pues no es así, yo tengo carácter pero no tengo mal carácter".

Además, Adriana Dorronsoro compartía con la audiencia del programa, el mensaje del realizador de Vamos a ver: "Él ha trabajado con Carmen y me confirma que a él nunca le ha pedido un tigretón". "Grandísimo profesional y grandísima persona", le echaba piropos Carmen Borrego a Iñaki Pérez, realizador del magacín.