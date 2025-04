Brutal cruce de reproches entre Laura Cuevas y su marido en 'Supervivientes': "Yo no estoy todo el día tocándome el papo"

Carlos Calderón, marido de Laura Cuevas, viajó este domingo a Honduras para reencontrarse con la concursante de Supervivientes 2025. Fue un momento de todo menos romántico, después de que saliesen a la luz las infidelidades de ella hacia él.

Y es que la propia robinsón ha aireado a sus compañeros las carencias de su matrimonio. Cuevas, al ver a su pareja, no daba crédito. "Sigues mintiendo como una campeona, ¿no?", le echó en cara, preguntando: "¿No estábamos juntos cuando te pillé?".

La participante del reality show de Telecinco aseguró que se estaban "dando un tiempo" cuando destapó estas deslealtades, concretamente, el pasado verano. "Cuando llegue a España, voy a enseñar los mensajes. 'Vida, te amo, ya estoy en casa'. Si no estamos juntos, esos mensajes no me los manda", insistía Calderón.

Carlos aprovechó el careo con su mujer para reprocharle sus horas de llegada a casa. "Yo lo único que hacía después de trabajar era tomarme una cerveza con los compañeros. Estaba hasta el chumino", afirmó la hija del mayoral de Cantora.

Sin embargo, parece que no eran solo unas rondas con los amigos: "Escúchame, cariño, han ido a Chiclana y se han enterado de todo. De todo lo que hacías tú este verano. Tu nivel de cinismo es...". En ese punto, Laura volvía a jugar la carta de que no se siente valorada en su matrimonio.

Sandra Barneda asiste estupefacta a la discusión de Cuevas y su marido en 'Supervivientes'. Mediaset España

Harta de "gritos a todas horas" y de "no compartir nada en pareja", la andaluza comentó que no tiene un círculo de amigos con el que desahogarse. "Porque tú no quieres. Te acuestas todos los días a las cuatro de la mañana y te levantas a las dos de la tarde", remarcó su marido.

Calderón la acusó de "estar todo el día con el TikTok", esperando "una oportunidad en la tele". Mientras, supuestamente, trabaja y se hace cargo de los gastos de su mujer: "No tienes ni cinco minutos cotizados". "Yo no estoy todo el día tocándome el papo", señaló el chico, que expuso que a él se le acaba el contrato en septiembre y que ya se ha puesto manos a la obra para buscar un nuevo empleo.

Desde España, antes de cerrar conexión, Sandra Barneda asistía atónita a la discusión: "No vais a llegar a ningún lado". Es más, la presentadora de Conexión Honduras esperaba que la pareja, al menos, se diese "un beso o un abrazo". "¿Beso? ¿Qué beso? ¡Si no reconoce absolutamente nada!", le espetó Carlos.