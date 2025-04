Varapalo para TVE, la UER recuerda que Israel y todos sus países miembros "pueden competir en Eurovisión"

Jarro de agua fría para TVE. El debate que buscaba impulsar la Corporación pública, con José Pablo López a la cabeza de la actual dirección, sobre la participación de Israel en la 69ª edición del Festival de Eurovisión, ha sido rápidamente zanjado. La UER ha emitido un comunicado recordando que el país hebreo y el resto de países miembros “son elegibles para competir” en el certamen musical.

A través de una breve nota de prensa, la Unión Europea de Radiodifusión ha recordado que la KAN cumple con todos los requisitos para seguir siendo miembro de la organización, lo que hace que pueda también competir en Eurovisión.

“Celebramos la reafirmación del compromiso de RTVE con el Festival de la Canción de Eurovisión. Comprendemos la preocupación y los puntos de vista sobre el conflicto actual en Oriente Medio. Todos los miembros de la UER pueden competir en el certamen. Mantenemos un contacto constante con todos los participantes de este año, incluyendo RTVE, sobre todos los aspectos del concurso”, rezaba el comunicado.

De esta forma, se cierra un debate que, realmente, ya surgió en la edición de 2024, cuando la UER emitió una nota de prensa en diciembre de 2023 en la que argumentaba por qué Israel debía permanecer en Eurovisión, declarando que es un evento "apolítico y un concurso entre organismos públicos de radiodifusión miembros de la UER, no un concurso entre gobiernos".

Con este principio en su defensa, el Grupo de Referencia y el Comité Ejecutivo del organismo emitieron una recomendación en la que aprobaban la participación de la Kan en la edición del pasado año en la ciudad sueca de Malmö.

La cantante israelí Yuval Raphael. EBU-UER

El dictamen fue "consultado" con las radiodifusoras nacionales, pero ninguna pareció oponerse. Al menos públicamente. La televisión pública sueca SVT, anfitriona de este año, declaró al periódico israelí Haaretz: "La UER decide quiénes son los países participantes, y nosotros cooperamos".

Otras entidades se desentendieron del debate bajo el pretexto de la neutralidad: la noruega NRK declaró este mes que un boicot a Israel "no entra dentro" de su mandato. "Cubrimos conflictos en Oriente Medio, y si, como empresa de radiodifusión, tomáramos posición en un conflicto, comprometeríamos nuestra integridad". Las mismas SVT y NRK fueron la tercera y la cuarta en exigir la expulsión de Rusia del concurso en Turín en 2022.

Yuval Raphael en una gala de 'HaKokhav HaBa', el talent show donde sale el representante de Israel en Eurovisión 2025.

La UER ya cerró este debate en 2023

De hecho, la UER recordaba en el debate surgido el año pasado que la KAN es una corporación pública independiente y crítica con el gobierno liderado por Benjamin Netanyahu, algo que no sucedía con las televisiones de Rusia o Bielorrusia, países expulsados tras la invasión de Ucrania en 2022.

"La relación es fundamentalmente distinta de la que existe entre la radiotelevisión rusa y el Kremlin", apuntaba la organización, que explicaba haber suspendido a la VGTRK por "persistentes incumplimientos de las obligaciones de afiliación y a la violación de los valores de servicio público".

Eden Golan en el segundo ensayo de 'Hurricane' en el Malmö Arena de Eurovisión 2024. Sarah Louise Bennett EBU

Las discrepancias entre la KAN y el primer ministro continúan siendo ciertas: Netanyahu estuvo a punto de cerrar la televisión pública en enero de 2023 para "distribuir fondos" y favorecer otras plataformas, entre ellas medios de extrema derecha que hicieran de altavoces del primer ministro y su partido Likud.

La privatización de la KAN

El proyecto se frustró poco después de salir a la luz, en parte gracias a las protestas de los propios trabajadores. Sin embargo, el 27 de noviembre de 2024, la Knesset aprobó un proyecto de ley para privatizar a la cadena pública, lo que sí provocaría su salida de la UER. Dado que se necesitan tres votaciones más, el texto todavía no ha sido adoptado de manera definitiva.

Yuval Raphael tras haber ganado 'HaKokhav HaBa (Rising Star)'. KAN

Con estos antecedentes, era lógica la rápida respuesta de la UER, la cual ha implementado cambios para garantizar el bienestar de los artistas y promover un entorno más inclusivo para la edición presente, que tendrá lugar en la ciudad suiza de Basilea entre el 13 y el 17 de mayo. Entre las reglas, hay un código de conducta para evitar conflictos entre delegaciones y asegurar la seguridad de los cantantes.

Un debate impulsado por Sumar

La carta de RTVE para abrir un debate vino impulsada por la comparecencia de José Pablo López el pasado mes de febrero en la comisión mixta de control en el Congreso. Fue por una pregunta de un parlamentario del grupo Sumar, Francisco Sierra, quien pidió el veto a la candidata israelí, Yuval Raphael, superviviente de los ataques de Hamás el 7 de octubre de 2023.

José Pablo López, presidente de RTVE, en una imagen de archivo. RTVE

A pesar de que la UER no ha visto intención política alguna en la canción (titulada New Day Will Rise) de la delegación israelí este año (a diferencia de lo surgido en 2024 con Hurricane, de Eden Golan), el diputado del partido de extrema izquierda consideraba que la condición de víctima de un atentado terrorista era una manera de “instrumentalizar” el festival.

De ahí, que la Corporación se viese obligada a lanzar esta petición a la UER. “Conforme a los acuerdos alcanzados en el Consejo de Administración, el presidente de la Corporación RTVE se ha dirigido por carta al director general de la UER, Noel Curran, para solicitar la apertura de un debate en el seno de la organización sobre la participación de la televisión pública de Israel en el próximo Eurovisión Song Contest que se celebrará en mayo en la ciudad de Basilea”, rezaba la misiva.

Vídeo | Videoclip Yuval Raphael 'New Day Will Rise' Eurovisión 2025

"En dicha carta, RTVE traslada a la UER su compromiso con el festival, pero también reconoce las preocupaciones planteadas por diversos grupos de la sociedad civil en España con respecto a la situación en Gaza y la participación de la televisión pública KAN en el concurso", proseguía la epístola, invitando a la organización a que “reconozca la existencia” de un debate.