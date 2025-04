Marieta, colaboradora de TV: "Montoya arrastra la opinión de otros, si no estaría revolcándose por la playa con Anita"

Si los espectadores no lo ven en cámara, jamás se hubieran imaginado presenciar un momento de cariño entre Montoya y Anita. Después de mes y medio en Cayos Cochinos, ahora, el de Uretra y la catalana han dado rienda suelta a su pasión.

Ha tenido que pasar un reality de por medio para que, luego de ver cómo se rompía fulminantemente su relación, en los últimos episodios de Supervivientes 2025, ambos se mostraran acaramelados con masaje de por medio. Lo cierto es que semana tras semana se les ha visto cada vez más juntos. ¿El culmen? Un beso que ha dado mucho de qué hablar.

"El acercamiento de Montoya y Anita, que finalmente se ha sellado con ese beso de amor, ¿ha llegado para quedarse?", comenzó diciendo Emma García, presentadora de Fiesta, magacín de Telecinco que se dedica a comentar la información más relevante del momento.

"Mientras están en la isla, sí, pero fuera, se van a la porra", expresó inmediatamente Alexia Rivas, colaboradora habitual del programa. Marieta, quien fuera concursante de La isla de las tentaciones y actual tertuliana del formato televisivo, se unió a la conversación: "Yo creo lo contrario. Fuera de la isla van a estar juntos porque dentro están con que sí, con que no...".

Miguel Frigenti no dudó en colaborar con su opinión: "Yo creo que esta unión entre ambos nace de la necesidad por parte de los dos de reivindicarse como concursantes. Tienen todo el mundo en contra, entonces la mejor opción en el concurso es unirse", dijo, dejando clara su postura ante los hechos.

Colaboradores en plató durante el programa de hoy. 'Fiesta'.

Con cada respuesta, algunos de los tertulianos demostraron que lo tienen muy claro: después de que Montoya y Anita negaran el beso, ahora no se esconden. Sin embargo, para otros tantos la situación es diferente.

"Si no fuera por todo lo que se ha generado fuera de 'Montoya víctima', 'pobrecito' o 'Anita la mala', él mismo estaría con ella delante de las cámaras. Si ahora no lo está y no da ese paso, es porque esa imagen le ha venido muy bien", sentenciaba Alexia Rivas ante sus compañeros.

Ante tal comentario de la periodista, Marieta no se mostró indiferente, sino que, a pesar de no coincidir con ella al principio, ahora sí que lo hacía. "Yo creo que son el combo perfecto. Mientras que ella está ganando casi todas las pruebas, él es la intensidad pura. El cóctel es muy bueno", puntualizó entonces Miguel Frigenti.

Y, de forma sincera, confesó que esta posición ayuda a Carmen Alcayde a alcanzar "esa línea de protagonismo". Pero eso no fue todo. Además, añadió que esta fórmula, es decir, los tres, están dando mucha vida al reality de supervivencia extrema de Telecinco.

De acuerdo con el periodista y colaborador de televisión, tanto Montoya como Alcayde, quienes forman parte de los nominados de esta semana, están demostrando de lo que están hechos.

Mientras tanto, Marieta, expresó un comentario más: "También te digo que Anita es una chica a la que le da igual todo. Le da igual cómo quedar ante los espectadores como sus propios compañeros, y Montoya sí que es verdad que arrastra lo que piensan los demás, si no estaría revolcándose con ella por toda la playa", sentenció finalmente ante sus compañeros en Fiesta.