Ana María Aldón y Paloma Barrientos viven un enganchón durante la publicidad en 'Fiesta': "No me sentí defendida"

La entrevista de Gloria Camila en el Scoop de De viernes ya está dejando sus primeras consecuencias. Donde primero se han visto ha sido en Fiesta. El magacín ha comenzado fuerte, con las reacciones de Kiko Jiménez y Ana María Aldón, una de las figuras a las que la actriz mencionó en sus declaraciones. Eso sí, lo que nadie veía era que la diseñadora tuviera un rifirrafe fuera de cámara con Paloma Barrientos.

La hija de Ortega Cano señalaba en la entrevista que consideraba que Aldón no había tenido el respeto por ella. La diseñadora no daba crédito a las palabras de su exhijastra. "Mi lugar y mi puesto como hija no me lo quitará nadie. Tenemos que aceptar quiénes somos y de dónde venimos", decía.

De esta manera, la actriz aclaraba que ella era "hija de", del mismo modo que otras son "mujer de". Al escuchar sus palabras, Aldón no ha podido evitar que se le removieran muchas emociones.

''Nunca he ido de ser nadie. Sé quién soy y no hace falta que nadie me dé la lección y me diga 'tú eres ex de o madre de'. Yo no he faltado el respeto a nadie y si lo he hecho alguna vez inconscientemente, pido mil disculpas. Pero sí he sentido cómo me han humillado en muchas ocasiones y eso lo sabe toda España porque ha sido televisado''.

Dado que el magacín iba a abordar de forma más exhaustiva estas declaraciones posteriormente, el tema se paralizó brevemente. Ahora bien, cuando Fiesta volvía de la publicidad, podía notarse que había cierto ambiente tenso en el plató. Es más, Aldón no estaba presente

Ana María Aldón en 'Fiesta'.

Aunque pudiera deberse al continuo cambio de tertulianos, que salen y entran dependiendo de la sección, el propio magacín mostraba un breve adelanto de que había producido un enfrentamiento entre la diseñadora y Paloma Barrientos durante la pausa publicitaria.

Durante la emisión del programa, Aldón ha tenido que aclarar que ella nunca ha echado ni a Gloria Camila ni a una amiga suya de la casa en la que vivían Ortega Cano y ella, a pesar de que haya otras informaciones que digan lo contrario.

Ana María Aldón y Paloma Barrientos en 'Fiesta'.

Aldón ha reconocido que mantuvieron una tensa conversación debido al susto que se dio al pensar que estaban robando en la casa, pero que no echó a la hija del que era su marido por aquel entonces. Una vez que el programa estaba en la pausa, la conversación entre las dos colaboradoras continuaba y se producía un choque entre ambas.

Ambas venían enfrentadas por las palabras de Kiko Jiménez, quien acusaba a Barrientos de actuar como portavoz de la familia de Ortega Cano. La periodista ha vuelto a recordar que sólo hacía su trabajo. En medio del rifirrafe verbal entre Jiménez y Barrientos, Aldón intervenía.

Ana María Aldón y Paloma Barrientos en 'Fiesta'.

La diseñadora acusaba a la periodista de haber dicho que ella “iba a poner verde por los platós” a su actual exmarido. “Has permitido que pongan verde a tu marido en los platós en los que has estado”, matizaba Barrientos, provocando que Aldón estallase.

“Me dices que no le he defendido, ¿y en qué momento me he sentido defendida yo por él?”, exclamaba la diseñadora, provocando que el público le aplaudiese en señal de apoyo. Ambos han abordado la situación en plató, señalando que ha habido una falta de entendimiento mutuo entre ambas.