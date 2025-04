Varapalo para Bertín Osborne: su Elvis Presley de ‘Tu cara me suena’ le hace quedar último para jurado y público

Bertín Osborne llegó la pasada semana a Tu cara me suena imitando a Omar Montes, y la jugada le salió bien, pues quedó en tercera posición. Para la segunda gala, emitida este viernes 11 de abril, el pulsador decidió que tenía que imitar a Elvis Presley, y la suerte parecía sonreírle.

Nada más lejos de la realidad. Bertín tuvo la misión de recrear en el escenario de Antena 3 una actuación de 1973, en la que el rey del rock interpretaba el tema Burning love. “En esta canción no se mueve, ni las caderas, solo mueve una pierna, como si le hubiese dado un baile de san Vito. Eso es lo único que tengo que hacer”, explicaba antes de pasar por el clonador.

Tras su actuación, Manel Fuentes, presentador de Tu cara me suena desde su primera temporada, deslizó: “Esta noche se han movido más los precios del alquiler que tú”. “El pavo hacía eso, qué quieres que haga yo”, se defendía Bertín. “Claro, claro”, apostillaba Chenoa.

Bertín aseguró que en el ascensor se le habían caído varias piedras del traje. “No lo he empezado bien yo esto”, se lamentaba. Florentino Fernández le preguntó que cómo se había visto. “Yo me he visto”, le respondía el jerezano. “Cómo te has sentido”, seguía el juez del concurso. “Me he sentido...”, volvía a decir Osborne. Y Flo le pedía que lo dijese “de verdad. “Bien, normal, correcta”, definía su actuación. Unas palabras que hicieron reír a Lolita Flores.

“Yo me he perdido en el ritmo. Tú también, ¿no?”, lanzaba Florentino Fernández, que fue crítico con Bertín. “La semana pasada trabajaste, te has visto vestido de Elvis y te has venido arriba. Y qué ha pasado”, quería saber el humorista. “Que se ha ido a Cuenca”, matizaba Chenoa.

Àngel Llàcer aseguró estar impresionado con Bertín, y confirmó: “Me maravilla que estés haciendo esto”. “Me lo pregunto todos los días”, le respondía el concursante. “¿Te preguntas qué haces aquí? Yo también me lo pregunto”, añadía Lolita Flores, dejando claro que tampoco le había gustado el número del día.

Bertín Osborne será Antonio Flores en la gala 3 de 'Tu cara me suena 12'.

Llàcer criticó que el imitado “es Elvis Pelvis. Y no has tenido ni un movimiento de pelvis”. “En el vídeo no lo tiene. Y si hago un movimiento de pelvis rompo el traje. Me he sentado ahí detrás y me ha pegado un crujido esto”, volvía a justificarse Osborne tras su show.

A la hora de las votaciones, Bertín se llevó un varapalo. Y de quedar tercero, terminó quedando en última posición. Los cuatro miembros del jurado le dieron un 4, la nota más baja, igual que el público. El ganador de la gala resultó ser Mikel Herzog Jr., quien cantó como Bruno Mars junto a Andrea Guasch imitando a Lady Gaga. En la próxima semana, Bertín tendrá que intentar remontar en las puntuaciones imitando a Antonio Flores, un reto muy complicado, pues Lolita, hermana de Antonio, estará juzgando el número.