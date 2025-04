Marta López, colaboradora de 'Tardear': “Montoya sabe hacer televisión, pero no sería quien es sin Anita y Manuel”

Tardear sigue en modo gamberro. El magacín no puede dejar de comentar las tramas de Supervivientes. Por supuesto, Montoya está siendo el pleno protagonista de la aventura en Honduras. No está solo, dado que su acercamiento con Anita está siendo cada vez más picante. Un tonteo que ha coincidido con el lanzamiento del nuevo single del sevillano, Por favor.

El espacio ha invitado a tener un debate a dos de las amistades de Montoya y Anita, ambos amigos enfrentados por defender a sus conocidos. El caso es que, en pleno momento de acercamiento de la expareja, esta canción recuerda el rencor que sentía el de Utrera hacia la barcelonesa.

Entre lo más comentado es cómo llama Montoya a Anita Judas. De ahí, que surgiese el debate. “Se grabó 15 días antes de entrar en Supervivientes. Por lo cual, ellos dos no estaban juntos. Si no, Montoya no lo hubiera hecho”, expresaba Vier, amigo y defensor del sevillano.

“Tenían un tira y afloja, pero no estaban juntos”, apostillaba Jonathan, amigo y defensor de la barcelonesa. Vier insistía en que no eran pareja en ese momento. Ambos estaban de acuerdo en que la canción estaba dedicada a Anita. Ha sido entonces cuando Marta López ha reaccionado, recordando que la popularidad de Montoya, así como esta canción, no existirían si no hubieran pasado por La isla de las tentaciones.

“Tengo claro que cuando Anita salga y escuche la canción, verá la utilización que Montoya ha tenido en este concurso hacia ella. Ya lo dije en la primera mesa de debate, que él no sería lo que es sin Anita ni Manuel. Sí, es un chico majísimo, sabe hacer televisión y tiene momentos en los que nos cae bien. Pero la historia de Montoya sin Anita ni Manuel no hubiera sido igual”, argumentaba Marta López.

'Tardear'.

“Entonces, esa canción no cabe otra opción de que no sea para Anita”, afirmaba rotunda. Vier ha salido a defender a su amigo, aunque dando la razón a Marta. “Pero entonces, ¿sobre qué va a componer? La canción de los pajaritos”, cuestionaba.

'Tardear'.

“Es como el beef que le ha lanzado Leire Martínez a La Oreja de Van Gogh. Un shakirazo en toda regla”, admitía Jonathan, quien cree que a “Anita le puede gustar”. “Yo creo que hasta lo baila, a lo mejor”, expresaba Jonathan.