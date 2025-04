María Abradelo se revuelve en 'Tardear' y Frank Blanco tiene que intervenir: “Yo no he venido a una guerra”

Esta semana, Tardear ha dedicado varias entregas a la figura de Chicho Ibáñez Serrador. Y todo desde que la actriz Marta de Pablo, quien fuese azafata del programa Un, dos, tres, señalase al conocido director de cine y televisión por “humillaciones” y comportamientos inapropiados. La propia Marta ha estado en varias ocasiones en el magacín de Mediaset, dando su versión de los hechos.

En Tardear también han contado con el testimonio de otras azafatas del programa, como Silvia Marsó o Alejandra Grepi. Y ayer estuvo en el plató Irene Foster, quien también estuvo en el mítico concurso, y desveló que un conocido presentador la hizo sentir incómoda con sus proposiciones cuando todavía era menor de edad.

Este viernes, Tardear tenía previsto un careo entre Marta de Pablo y María Abradelo, quienes fueron compañeras en Un, dos, tres. Y la primera en entrar en el plató fue María, quien se mostró muy enfadada al ver el faldón con el que se promocionaba su entrevista: “Duelo de azafatas de Un, dos, tres”.

Frank Blanco le preguntó a María cómo se encontraba. “Bien, muy bien”, comenzaba, pero luego cambiaba de opinión. “No puedo mentir, porque no soy una persona cínica. Me van a ver un poco revenida o quemada. A mí me hicisteis una entrevista ayer y me propusisteis venir a hablar de Chicho. Yo no he venido a una guerra, ni a pactar con alguien a ver si viene y voy a contraatacar, porque no es mi estilo. Nunca lo he hecho, lo haré, ni tengo necesidad de hacerlo”, aseguraba.

“Nunca ha sido nuestra intención hacer una encerrona”, le aclaraba la presentadora, Verónica Dulanto. Y María Abradelo insistía: “Ni al representante ni a mí nos habéis avisado. Me sabe fatal, vamos a intentar hablar de Chicho, de mi trabajo . Me habéis llamado para hablar de Chicho y Un dos, tres”, aseguraba Abradelo.

Frank Blanco intentaba frenar a María. “Perdona, estoy hablando, Frank”, le interrumpía María. “Estás hablando una cosa que el espectador no está entendiendo”, le deslizaba el presentador. “Yo no he venido a ninguna guerra. El título no es correcto: guerra de azafatas”, volvía a asegurar la que fuese participante de Expedición Imposible.

“Aquí ha habido un malentendido evidentemente. En un avance esta tarde ha dicho que María Abradelo y Marta de Pablo, ambas exafatas iban a encontrarse y encontrar opiniones sobre Chicho”, exponía Frank. “Algo que yo no sabía ni mi representante”, insistía la invitada. “Tan malentendido es que Marta no está aquí ahora mismo”, le tranquilizaban.

Verónica Dulanto y Frank Blanco en 'Tardear'.

Verónica Dulanto quiso arrojar algo de luz: el programa le preguntó por la posibilidad de encontrarse a Marta de Pablo. Y María aclaró que le preguntaron si tendría problema en encontrársela, no que estuviese dispuesta a tener un careo. “Si necesitamos por audiencia guerra de azafatas, fenomenal, pero no no soy así y no me he dedicado a airear mi vida por televisión”, sentenciaba María, que, finalmente, no se encontró con Marta de Pablo ante las cámaras.