Joaquín Prat dice lo que muchos piensan sobre Montoya: "Es el gran personaje televisivo de los últimos tiempos en España"

La última gala de Supervivientes 2025 contó con la expulsión de Gala Caldirola de los Cayos Cochinos. La que fuera pretendiente y tronista de Mujeres y Hombres y Viceversa decía adiós al reality de supervivencia y pasaba a formar parte de Playa Misterio.

Además, se vivió un giro inesperado en las nominaciones. Por primera vez, los integrantes de Playa Misterio (Makoke, Manuel, Nieves y Gala) pudieron nominar a sus compañeros de Playa Furia y Playa Calma. Así, la lista de nominados quedó compuesta por Laura Cuevas, Álex Adróver, Carmen Alcayde y Montoya.

Al margen de todo esto, un día más el protagonismo se lo llevó Montoya. El de Utrera sigue viviendo su andadura en Honduras con el único apoyo de su inseparable amiga Carmen Alcayde, ya que mantiene un directo enfrentamiento con Pelayo Díaz y Damián Quintero.

En la palapa, el campeón de kárate no dudó en calificar a la pareja formada por Alcayde y Montoya como "viejas del visillo". Por su parte, el ex de La isla de las tentaciones dejaba también patente que "no hay química" con el estilista de moda. "Yo voy de sincericidio no de falsidicirio", apuntaba el ex de Anita Williams.

Entre medias, Jorge Javier Vázquez bromeaba sobre el pecho de Montoya: "Me preocupan tus tetas". "Se están moviendo por ti, están por ti, Jorge", le respondía el superviviente, mientras realizaba un hipnótico movimiento con su pecho.

Ante este gracioso momento, el presentador Joaquín Prat no dudó en pronunciarse este viernes en Vamos a ver. "Este tío es un animal televisivo. Es el gran personaje televisivo de los últimos tiempos en España. Este título se lo gana todas galas".

"Va siempre a la cara y no oculta nada. Lo que dice en la playa, lo dice en la palapa, se lo dice al concursante... A mí, Montoya me parece un personajazo", comentaba Carmen Borrego sobre el utrerano.

Por su parte, Pepe del Real comparaba a Montoya con otro de los pesos fuertes de esta edición: "Es la diferencia con Koldo, que es un amargado y Montoya es un tío gracioso". "Hay gente con la que tienes química y gente con la que no, y ya está", defendía Joaquín Prat la postura de Montoya con Pelayo.

"Sigo pensando que el Pelayo que está concursando no es el real, creo que lo pensamos todos. No digo mi mal ni bien, digo que no es él", señalaba la periodista Sandra Aladro en Vamos a ver.

"Te puede gustar o no Pelayo, pero es un grandísimo concursante que hace unas pruebas estupendas, da contenido, pesca, es decir, es un personaje muy completo", recordaba Carmen Borrego las mejores cualidades del diseñador de moda.

Sin duda, como mencionaba Joaquín Prat, Montoya se ha convertido en un personaje televisivo capaz de llevar el ritmo de todas las galas de Supervivientes. Su particular sentido del humor, su especial conexión con Jorge Javier o Sandra Barneda, su inestable relación de amor-odio con Anita y su alianza de amistad con Carmen Alcayde lo convierten en uno de los grandes candidatos a ganar esta edición del reality.