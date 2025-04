Bertín Osborne, la estrella de 'Tu cara me suena 12': "Al principio estaba horrorizado, me quería ir. Ahora voy como una moto"

Bertín Osborne aún anda preguntándose qué hace en Tu cara me suena. El popular cantante y presentador ha vuelto a unir sus caminos con Gestmusic, el mismo equipo con el que triunfó con Lluvia de estrellas hace más de 20 años. Ahora, él es la estrella del exitoso programa de Antena 3, que arrancó su duodécima edición en Antena 3 con un espectacular 24,1%.

"Al principio me quería ir. Decía: '¿Dónde me he metido? ¡Me voy de aquí! Estaba horrorizado", cuenta muy sincero Bertín, que atiende a BLUPER en exclusiva después de haber dejado a todos en shock al imitar a Omar Montes. "Ayer me llamó despelotada de risa María del Monte para decirme que no daba crédito", confiesa.

La llamada de este periódico pilla al cantante de Buenas noches, señora fuerzas en el hotel, cargando pilas antes de afrontar la sexta gala de Tu cara me suena. Cuenta Bertín que tardó tres semanas en meterse en el "engranaje" del programa. "Vine equivocado porque pensaba que esto era para divertirme. Pero no", dice.

Las malas puntuaciones del jurado hicieron que Bertín se reseteara para acabar brillando. La clave, quizás, es "hacer algo que no tenga nada que ver contigo" para causar ese impacto en el público. "Estoy deseando que ganen los chavales jóvenes, que van a vida o muerte", señala.

En su conversación con BLUPER, además, Bertín no se corta en decir que "Eurovisión no me interesa absolutamente nada" y que en la tele sólo ve "fútbol y fútbol". "No es muy correcto que lo diga. La televisión generalista no la veo. No veo ni mis programas", se excusa el cantante de rancheras.

Bertín, por otro lado, no ve con malos ojos presentar un programa que le divierta, "a mi manera", eso sí, como ocurre con el show que pilota en Canal Sur. De hecho, abre la puerta a que vuelva Mi casa es la tuya: "Creo que tiene mucho recorrido". Y hasta habla de la 'pelea' entre Pablo Motos y David Broncano: "Los dos se merecen sus audiencias".

En la presentación se dijo que tu fichaje se había cocinado a fuego lento. ¿Cómo te dejas liar en esta nueva aventura televisiva?

Efectivamente, tuvimos conversaciones el año pasado. Ten en cuenta que yo conozco a todo el equipo, porque es el mismo de Lluvia de estrellas. Y como tenía esa espinita, me lo propuse. Hablé con varios amigos míos que habían pasado por Tu cara me suena, y todos me dijeron que era un poco largo, pero muy divertido y que, además, hacías un grupo muy simpático. En realidad, vine equivocado porque pensaba que esto era para disfrutarlo, divertirme, punto y se acabó. Pero no. Me he dado cuenta que no es así. Lo que pasa es que he tardado tres semanas.

Bertín Osborne junto a Manel Fuentes en la primera gala de 'Tu cara me suena 12'.

Así que te has llegado a arrepentir...

En las tres primeras semanas me quería ir, pero vamos. Digo: '¿Dónde me he metido? ¡Me voy de aquí! Sí, sí, estaba horrorizado. De hecho, la segunda y la tercera gala fueron un desastre. La verdad es que tengo mil cosas que hacer y mil cosas en la cabeza, y no me lo tomé nada en serio. Las letras se me olvidaban... Bueno, un desastre.

Empecemos por el principio. A todo el mundo le impactó verte caracterizado de Omar Montes. El propio jurado dijo que la actuación era "historia de la televisión".

No, no. ¡Y a mí!

¿Qué se te pasó por la cabeza cuando te viste en el espejo?

Mira, yo he hecho Lluvia de estrellas y ahí me he caracterizado dos o tres veces, tampoco muchas más, y dije 'esto me lo conozco'. Yo no me he maquillado nunca en la vida más que esas tres veces. Como ya lo había pasado dije 'relájate y disfruta'. Cuando me ví, me asombré. Cuando me estaban maquillando y veía cómo iba quedando la cosa no paraba de decirme: 'Joe, macho, dónde me he metido por favor'.

La sevillanita salió más o menos. Pero yo ya estaba bastante arrepentido. La segunda gala [la de este viernes] fue un desastre porque para mí era la más fácil. Había cantado 30 veces por Elvis. Ni me escuché la canción. Dije: 'Llego ahí, la hago'. ¡Qué coño! Se me olvidó la letra, perdí el tiempo... Un desastre. Cuando vi la catástrofe que había organizado, dije: 'Oye, si te vas a quedar aquí, mentalízate y hazlo bien'.

"La segunda gala fue un desastre porque para mí era la más fácil. Había cantado 30 veces por Elvis"

Fue todo un punto de inflexión entonces.

Absolutamente. A partir de la tercera empecé a mejorar bastante hasta que ya me lo he tomado absolutamente en serio y ahora voy ya todas las semanas con todo sabido. A eso hay que añadirle que el grupo es maravilloso, no hay gente más adorable. Nos llevamos todos fenomenal.

Yo estoy deseando que ganen los chavales jovencitos, que van a vida o muerte. Son encantadores, no pueden ser más simpáticos. Y el equipo, de verdad te digo, que llevo toda la vida en esto, he hecho muchísimos programas de televisión y la sensación de estar todos cuidados es irrepetible. Me he involucrado a tope y voy como una moto.

¿Te escribió Omar Montes después?

He recibido 250.000 mensajes de todo el mundo. Ayer me llamó despelotada de risa María del Monte, la reina de la sevillana e íntima amiga mía, para decirme que no daba crédito al verme. Me ha llamado todo el mundo. Y ahora me citarán por Elvis y la cagada monumental.

Bertín, en plena actuación de 'La Sevillana' de Omar Montes. José Irún

¿Cómo se toma un profesional con tu trayectoria las valoraciones negativas del jurado? ¿Te enfada?

Sé que lo hacen porque lo he hecho como el culo, y soy el primero en decirlo cuando ni me he aprendido la canción ni me lo he tomado en serio. Es normal que ocurra, no pasa nada. Ahora he mejorado mucho y me he metido en el engranaje. Ha sido un proceso, porque yo estuve muy arrepentido las tres primeras semanas. Pero muy, muy. Y ahora estoy enganchado como un principiante.

Puede ocurrir que, en algún momento, el clonador te designe una mujer. ¿Cómo lo encajará Bertín?

Pues me preguntaron. Y oye, qué salga una mujer de dos metros. Si al final sale, pues salió y lo haré. Tampoco se me ocurre ninguna que pudiera hacer.

¿Te gustaría imitar a algún artista en especial?

Yo me he dado cuenta a partir de la cuarta gala, uno tiene que salir de su zona de confort. La quinta fue la pera, la bomba. Fue muy espectacular hacer heavy metal [omitimos la identidad de los artistas para no hacer spoilers]. Yo tengo que cantar lo que sea más alejado a lo que la gente espera de mí. Es complicado, pero me he dado cuenta que para impactar, tienes que hacer algo que no tenga nada que ver contigo. Yo soy muy de heavy, me gustaría hacer más...

"Eurovisión no me interesa nada. Soy de los españoles que piensa que murió hace 35 años. 'OT' es más divertido 50 millones de veces"

Hablabas antes de tus compañeros más jóvenes. ¿Qué estás aprendiendo de Melani García o Mikel Herzoj Jr.?

Melani es una prodigio. Mikel Herzog canta de miedo y aparte es para comérselo. Gisela, Ana Guerra es un amor de persona... Ellos son los que tienen que ganar.

Tu cara me suena ha sido, de alguna manera, el trampolín para que algunos artistas se lancen a la carrera de Eurovisión. ¿Te animarías? ¿Entra en tus planes en un futuro?

¿Quién? ¿Yo? ¡Qué horror! No me produce ningún interés Eurovisión, llevo sin verlo 30 años. No sé ni quién va, quién no va. No me interesa absolutamente nada. Yo soy de los españoles que piensa que Eurovisión se murió hace 35 años. Me parece que es un festival que ha degenerado a una cosa que no me importa nada. Operación Triunfo es más divertido 50 millones de veces. A Eurovisión que vaya los que empiezan. Es un arma de doble filo brutal, porque si te vas más o menos bien, suenas ese año, al siguiente a ver dónde estás, y como te vaya mal, se ha acabado tu carrera antes de empezar.

Bertín Osborne como Omar Montes en 'Tu cara me suena'. José Irún

¿Crees que tu presencia en Tu cara me suena puede ayudar a romper ciertos prejuicios sobre tu figura?

A mí me conoce todo el mundo de sobra. La gente sabe como soy cuando ve mis programas. Ahora, lo que no se esperan es verme con la cara de blanco cantando heavy.

"No es muy correcto que lo diga, pero en la tele solo veo fútbol. La televisión generalista no la veo"

Me decías antes que vuelves a coincidir con el equipo de Lluvia de estrellas. ¿Te apetecería hacer un formato similar?

Yo tengo mi programa en Canal Sur todas las semanas, pero no me importaría hacer otro, claro que no. Un programa que fuera simpático. Los concursos se me han pasado ya. O algo similar a Mi casa es la tuya, que fue un gran programa. De hecho, creo que tiene mucho recorrido, porque ya ha pasado tres o cuatro años, y hay posibilidad de hacerlo otra vez y muy bien. Los personajes que ya han ido, en estos cinco años les han pasado de todo en la vida. Haría cualquier proyecto que sea simpático y divertido y que pueda hacerlo a mi manera.

¿Qué ve Bertín en la televisión?

No es muy correcto que lo diga, pero solo veo fútbol. Y estoy enganchado a algunas series. Es que la televisión generalista no la veo. No veo ni mis programas.

"David Broncano tiene muchísimo mérito de haberse llevado a la Primera un público que no tenía. Y Pablo Motos es incombustible"

¿Estás siguiendo la batalla entre El Hormiguero de Pablo Motos y La Revuelta de David Broncano? ¿Qué te parece?

Broncano tiene muchísimo mérito de haberse llevado a la Primera un público que no tenía. Es una manera distinta de hacer televisión. Y Pablo es incombustible, sigue haciendo un programa estupendo con audiencias maravillosas. ¿Qué Broncano ha bajado un poco? La vida en televisión es así. He visto un par de veces La Revuelta, cuando iba detrás de un partido de fútbol. Sin ningún tipo de guion, tiene un mérito acojonante. Se merecen los dos sus audiencias.

¿Qué tal está la yegua que le regalaste a Broncano?

El otro día hablé con él y me dijo que estaba estupenda.