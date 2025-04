Àngel Llàcer saca los trapos sucios de ‘Operación Triunfo’ ante Chenoa y Gisela: “Era Sodoma y Gomorra”

Chenoa entró a formar parte del jurado de Tu cara me suena en la quinta edición, y pronto se convirtió en alguien imprescindible para el programa. A lo largo de los años, la cantante ha tenido que juzgar a muchos artistas, algunos de los cuales fueron sus propios compañeros en Operación Triunfo, allá por el año 2001, cuando se estrenó este talent show en La 1.

Así, Chenoa ha tenido que juzgar a Rosa López o David Bustamante como concursantes, y también a otros como Verónica Romero o Naim Thomas cuando participaban como invitados. Y en la actual temporada 12, la intérprete de Cuando tú vas tiene que valorar a otra excompañera de OT, Gisela Lladró.

En la segunda gala de la duodécima temporada de Tu cara me suena Gisela ha tenido el encargo de meterse en la piel de Nathy Peluso, en concreto, con el tema Salvaje. Y tenía que defenderlo llevando a cabo una puesta en escena como la que la artista afincada en Barcelona llevó a cabo en los YouTube Works Awards 2023.

Gisela dio lo mejor de sí, e incluso se mantuvo en el personaje una vez finalizó el show. “Yo quería preguntar dónde está Gisela, porque no la he visto. Me ha parecido flipante, tenemos una imagen de ti dulcecita y de repente has venido con una energía tremenda”, celebraba Florentino Fernández. El humorista, además, quiso recordar que no hacía ni un año que Gisela se había convertido en mamá, por lo que alababa aún más su dedicación. “Estás aquí currándotelo, moviéndote, saliéndote de tu registro”, le decía a la concursante.

Lolita Flores, a continuación, destacó la dificultad que tenía su número, de cante y baile. “No se lo he comentado a Chenoa, que es amiga tuya. Pero yo, de todas las de Operación Triunfo, quitando a esta (Chenoa) y alguno más, soy seguidora tuya. Te he visto en obras de teatro”, le reconocía la jueza del formato.

“Yo que la conozco desde hace 23 años...”, comenzó a decir Chenoa, cuando todos le interrumpieron, e hicieron chistes sobre la edad de Lolita Flores. “Estoy de acuerdo con Flo, no he visto a Gisela. Ha puesto una actitud salvaje, aunque la solemos ver más dulce, aunque la conozco y tiene ese lado más oscurito”, valoraba.

“¿Alguna anécdota que contar? En la academia tuvo que pasar algo”, proponía Manel Fuentes. Y Lolita, riéndose, le decía a Chenoa: “Cuenta cuando os pilló a ti y a Bisbal en el baño”. “A mí no, a ti”, señalaba Chenoa, señalando a la concursante. “Rosa pilló a Gisela, a mí no”, gritaba Chenoa. “Esa academia era Sodoma y Gomorra”, espetaba Àngel Llàcer, quien fue profesor de interpretación de las dos. “Pues como debía ser, porque éramos jóvenes”, apostillaba Gisela. Para despedirla, Manel Fuentes propuso que “algún día contaremos más cosas de Operación Triunfo”.

Gisela y Manel Fuentes en 'Tu cara me suena'.

Dentro de la academia de OT surgieron varios idilios. El más conocido fue el de Chenoa y David Bisbal, pero con los años salieron otros a la luz. Así, Gisela reconoció haber mantenido una relación con David Bustamante, Verónica Romero con Álex Casademunt, y Alejandro Parreño con Mireia.