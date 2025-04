Omar Montes, muy rotundo sobre pagar los impuestos en España: "Estoy muy orgulloso porque haces un bien"

Omar Montes fue uno de los protagonistas de Universo Calleja. El cantante de Pan Bendito, que se incorporó a la expedición por Nepal junto a The Grefg, fue muy sincero al hablar con Jesús Calleja de su éxito en la música. "Me trajiste buena suerte, mi querido Jesusito", dijo Omar al aventurero recordando el viaje que hicieron a Suecia con Planeta Calleja en 2020.

"¿Cuánta gente habrá en mi barrio más guapa que yo, más alta y que tenga mejor voz y estoy yo aquí", deslizaba el artista, reconociendo, además, que ha crecido tanto a nivel intelectual como físico: "Yo soy de la universidad de la calle. Me voy formando, me voy haciendo".

A continuación, Omar Montes habló de su gran momento: "Estoy en mi 'prime'. Número uno. He sido prácticamente el que más canciones ha tenido. Lo más 'escuchaíto'. El conjuntito, cuatro discos de platino; Yo lo soñé, otros dos o tres; Goteras, otros tres. Yotuloko, otros dos. Ha sido un no parar", señaló sacando pecho de su carrera.

Fue entonces cuando Calleja fue directo al preguntar en cuánto dinero se traducen esos éxitos, y Omar no tuvo problema en responderle. "Por cada millón de Spotify [de reproducciones] no sé si son 3.000 pavos. Igua este año he tenido 500 millones. Es muy loco", apuntó.

Es decir, que aproximadamente, Omar Montes se habría embolsado 1.500.000 euros únicamente mediante esta plataforma de reproducción de música. "Un kilo y medio solo de descargas", alucinó Calleja. "De ahí también se lleva Hacienda y mi representante".

Jesús Calleja junto a Omar Montes en 'Universo Calleja'.

Y aquí, el artista fue muy claro al decir que se siente satisfecho de pagar sus impuestos en España. "Yo estoy muy orgulloso, digan lo que digan, porque al final haces un bien", dijo señalando que ese dinero luego podría invertirse, por ejemplo, en hospitales.

"Podría haberme ido a Andorra. ¡Claro! O haberme ido, yo no sé, a Dúbai, pongamos. Pero yo me quedo aquí porque estoy muy a gusto", añadió para rematar muy rotundo el asunto: "Pago los impuestos porque uno está ayudando a contribuir en la mejora de las cosas".

El programa de Zanskar, por cierto, ha confirmado su éxito de audiencia. La tercera entrega de Universo Calleja lideró el prime time de este miércoles (12,2%) superando a la competencia. La semifinal de Maestros de la Costura Celebrity firmó un 11% en La 1, mientras que FoQ: La nueva generación pinchó en Antena 3 con un 5,3%.