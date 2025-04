Cristina Tárrega estalla en directo contra Kiko Hernández en 'Tentáculos': "Dejad de llamarme, dejadme ser feliz"

Fuerte tensión la vivida en la tarde de este pasado miércoles 9 de abril en Tentáculos. El programa ha llamado en directo a Cristina Tárrega, quien ha tenido un incómodo rifirrafe verbal tanto con Kiko Hernández, único de los rostros de Ni que fuéramos Shhh que no ha saltado aún a TVE, como con Carlota Corredera. La periodista no sólo le acusaba de telefonearla sin permiso, sino también le exigió que le dejase “en paz”.

Todo ha surgido a raíz del comentario que lanzaron sobre la nueva sección Tardear en la que se destacaba qué colaborador o presentador ha logrado mejor índice de audiencia y que recuerda al minuto de oro-minuto de plomo que sucedía en Ni que fuéramos Shhh con Javier de Hoyos señalando el seguimiento a través de YouTube.

Justo este pasado martes 8 de abril, Frank Blanco analizaba la curva de audiencia del magacín en días previos. Tárrega se convertía en protagonista porque fue la que logró el momento con mejor índice de audiencia, que fue cuando estuvo “aclarando su polémica con Telemadrid”.

Hernández lanzaba una dura crítica a Tardear desde el magacín vespertino de Ten TV. El espacio ha añadido un atril donde el marido de Fran Antón estallaba contra el espacio vespertino de Telecinco. “Tenemos las mejores ideas porque nos copian”, expresaba, señalando así que Ni que fuéramos Shhh fue el primero en hacer ese tipo de sección.

“Yo quiero el dinero de esto, que nos lo paguen”, agregaba con claro tono irónico, para justo llamar después a la exconcursante de Bake Off: Famosos al horno para “darle la enhorabuena”. Inesperadamente, Tárrega atendía la llamada, conversando en directo con Hernández, aunque parecía que inicialmente no era consciente de que estaba siendo emitida la llamada.

Carlota Corredera y Kiko Hernández en 'Tentáculos'.

“Pero Kiko, ¿no tenéis bastante ya con todo? Yo soy feliz por otras cosas”, expresaba para después lanzar uno sonoro dardo tanto a Hernández como a Corredera y el resto del equipo de Tentáculos. “Mi profesión yo no me la tomo como vosotros. Yo no me vuelvo loca con esta jugada vuestra”, exclamaba.

“Me estás grabando para ponerlo, no me llames para esas cosas. ¿No os dais cuenta de que yo estoy en otra cosa? No me llames en directo, te lo pido por favor, porque te he cogido porque no veía que eras tú”, agregaba, manifestando así su disconformidad con que la llamada esté siendo televisada en directo.

“Dejad de llamarme, dejadme ser feliz”, espetaba, con Kiko Hernández cortando la llamada con una pulla. “Madre mía, que poco humor tiene, hija mía. Pues ya no te damos el minuto de oro, ahora tienes el plomo. Cristina, en Tentáculos eres el plomo”, decía. Eso sí, durante la comunicación, el tertuliano insistía en darle la “enhorabuena” y le lanzaba varios “te quiero”.

Tras finalizar la conversación, era Corredera quien lanzaba un dardo a Tárrega. “Me encanta que los precursores de este programa sean referencia para la cadena de enfrente, es un motivo de orgullo. Por otro lado, respecto a Cristina Tárrega, tengo que decir que me consta que estaba muy contenta y celebró que os echaban, me he quedado con ganas de preguntarle como ha vivido lo de ayer [la presentación] de La familia de la tele”, expresaba.