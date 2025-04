Pedro Ruiz, demoledor con el futuro de los niños en España: "Pasarán toda su vida empeñados y dejarán facturas"

Pedro Ruiz sigue más en actualidad que nunca. El polifacético presentador de televisión ha vuelto a hablar abiertamente, a través de sus redes sociales, sobre uno de los temas de actualidad que más preocupa a los españoles.

En este caso, el también actor y humorista ha opinado sobre el futuro de los niños de nuestro país. "No os quiero deprimir pero, según pintan las cosas y dicen los expertos, los niños que han nacido hace unos años pasarán toda su vida empeñados entre la vivienda, la factura y la carestía de la vida", arrancaba Ruiz en una de sus últimas publicaciones en su perfil oficial de Instagram.

"Empeñados. Es decir, que si eso es verdad, que ojalá no, cuando mueran empeñados qué le dejarán a sus hijos, pues les dejarán facturas. Y los hijos de sus hijos, los de la tercera generación, ya no heredarán facturas sino multas, las que les habrán puesto por no pagar esas facturas. Y este es el círculo vicioso en el que nos meten", señalaba el que fuera presentador de La noche abierta.

"En fin, empeñados hasta la muerte. Sonreíd lo que podáis", se despedía Pedro Ruiz de sus más de 90.400 seguidores. De hecho, en este vídeo el carismático presentador de radio y televisión ha conseguido ya más de 19.000 visualizaciones.

Estas contundentes declaraciones de Ruiz apuntan a un fenómeno que los economistas han venido advirtiendo desde hace tiempo: la acumulación de deudas personales y familiares debido al alto coste de vida, salarios estancados y precios de la vivienda fuera del alcance de la mayoría.

De manera sencilla y didáctica, el de Barcelona denuncia el modelo económico basado en el endeudamiento crónico, donde las generaciones futuras no solo no heredan patrimonio, sino que nacen ya con cargas económicas. Además, subraya la ausencia de movilidad social y la tendencia creciente de heredar precariedad, lo cual rompe con la expectativa tradicional de que cada generación viva mejor que la anterior.

Pedro Ruiz es una de las voces más autorizadas en España a la hora de hablar de cualquier tema de la actualidad. El polifacético artista es capaz de dar su opinión sobre economía, política, medio ambiente, cultura, televisión y entretenimiento o deportes.

Este miércoles, sorprendía a sus seguidores de X, antiguo Twitter, con unas curiosas declaraciones que apuntaban directamente al presidente estadounidense Donald Trump:"¿Ha dicho Trump que le besan el culo? ¡Qué nivel! A ver si algún hambriento se lo muerde... Está la cesta de la compra muy cara".

También ha opinado sobre la última gala de los Oscar, donde la película Anora consiguió la estaquilla a mejor película:"'Anora' es una película con verdad. El mundo que retrata se mueve como lo cuenta. Al público 'delicado' puede no gustarle pero merece el Oscar".

El fútbol es otro de los puntos fuerte de Ruiz y así se expresaba sobre la última derrota del Real Madrid frente al Arsenal, en Champions League: "Los dos goles de falta que encajó el Real Madrid son imparables. A su autor, Rice, no le volverá a ocurrir eso otra vez. ¡¡Sería paranormal!!".