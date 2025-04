La curiosa confesión de Carmen Lomana sobre su paso por 'Supervivientes': "Hubiera ido por la mitad de dinero"

En 2025, se cumplen diez años del paso de Carmen Lomana por Supervivientes. En los Cayos Cochinos, la empresaria compartió aventura con Isa Pantoja, Carmen Gahona o Isabel Rábago. En una entrevista reciente, y en contra de lo que pueda parecer, ha asegurado que no fue "por pasta" al reality show de Telecinco.

"Lo que voy a contar es absolutamente cierto. Yo siempre que veía Supervivientes decía: 'Es mi programa'. Adoraba estar en una isla, aunque no comiese. Tomando el sol, teniendo ese mar de fondo. Claro, lo había idealizado", explicó la colaboradora de Espejo Público.

Es más, en esta charla con Vicky Martín Berrocal en el pódcast A solas con, reconoció que pidió a su representante ir a Honduras prácticamente "por favor". "Es que me daba igual que no me pagasen, pero que me llevaran", señaló la entrevistada, añadiendo que dio "tanto la lata" que se presentó con su mánager en la productora.

"Hablé con ellos y me preguntaron: '¿En serio? ¿Sabes dónde te metes?'. Yo tengo mucha fuerza mental, quería desprenderme de todo y saber si podía ser feliz. A mí me encanta la naturaleza, así que mentalicé de que iba a ser una mujer del Paleolítico", afirmó.

"No voy a tener nada y seguro que voy a estar encantada. A los dos días me dijo mi representante que sí, que estaban encantados y que me iban a pagar 'tanto' a la semana", prosiguió. Al parecer, Lomana pensó: "Jo..., eso es mucho, si me da igual, yo voy a ir por mucho menos".

Carmen Lomana, en el posado de ‘Supervivientes’. Mediaset España

"Si no me hubiesen pagado nada de nada, no. Porque es devaluarme. En la vida, hay que pagar por todos los trabajos. Pero yo hubiera ido por la mitad", aceptó la socialité. Alto seguido, la invitada pasó a detallar a Martín Berrocal cómo fue esa experiencia ya in situ, en Honduras.

"Me pasé diez días fatal cuando llegué. Pero dije: '¿Cómo digo yo ahora que no?'. Lloraba a escondidas, no dormía, tenía un hambre que me moría, pero te vas adaptando. Yo fui muy feliz, me daba por limpiar todo el día. Barría hasta la arena", recordó Carmen.

El paso de Carmen Lomana por Supervivientes 2015 empezó con una preocupante noticia para ella: su madre, Josefa, había sufrido un ictus cerebral. Al saber que estaba respondiendo a los cuidados médicos y que mejoraba poco a poco, la coleccionista decidió permanecer en el concurso. En la isla, aguantó 42 días y fue la quinta expulsada.