Belén Rodríguez, colaboradora de ‘Tardear’, estalla en directo tras un reportaje: “Ya me he cabreado”

Belén Rodríguez ha estado unos meses apartada de la televisión. El pasado noviembre le diagnosticaron un cáncer de garganta que incluso le impidió hablar de manera temporal. Pero su recuperación parece progresar adecuadamente, tanto como para haberse reincorporado a varios programas de Mediaset.

El pasado fin de semana arrancaba etapa en Fiesta, y este lunes hacía lo propio en Tardear, el magacín que ocupa la primera franja de la tarde en Telecinco. Y este miércoles ha vivido un momento muy complicado cuando el programa ha emitido un vídeo donde se repasa la amistad que tuvo en el pasado con Terelu Campos, la cual se resquebrajó.

En las imágenes se veía a Belén desvelando historias pasadas de Terelu, como que le pagaba por acompañarle a discotecas para que ligase, o que en 2022 se distanciaron porque, presuntamente, Rodríguez criticó a Alejandra Rubio tras una comida familiar. Además, se dejó en el aire otra ‘traición’, que habría sido detonante de la ruptura de la amistad: que Belén habría hecho “muchísimo daño” a una persona importante para Terelu.

“¿Ha traicionado en algún momento Belén Rodríguez a Terelu?”, preguntaban en el vídeo. Y tal como terminaba de emitirse, Belén Rodríguez, cuya voz sigue dañada, intentó cortar todo tipo de conversación. “Es que ya me he cabreado. Yo no he visto nada de esto”, afirmaba, dejando claro que ella no conocía que se iba a tratar el tema en cuestión.

Rodríguez quiso guardar silencio porque el tema “está judicializado”, que habrá juicio en junio. “No puedo entrar en profundidades, que lo haré”, se comprometía. Pero aclaraba: “Hoy por hoy no puedo hablar de esto”.

“No he visto estas imágenes. Me enfada verlo. El 90 y tanto de las cosas que se han dicho de mí son mentiras”, se defendía la colaboradora televisiva. “En mi vida he traicionado a nadie y no creo que nadie que lo pueda decir y que lo pueda demostrar. Decir las cosas es muy fácil todos los compañeros que quisieron hablar saben que yo no he llamado a la prensa en mi vida”, finalizaba.

Entre las cosas que han acusado a Belén Rodríguez es la de tener contactos con la prensa del corazón para que la cazasen cuando estaba con la familia Campos. Y ante esto, Antonio Montero ha dado la cara por Belén, pues conoce muy bien a los compañeros del sector.