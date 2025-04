Ana Terradillos, presentadora de ‘La mirada crítica’, a Borja Sémper: “Es usted más guapo que Pedro Sánchez”

Este miércoles, en el programa matinal de Telecinco La mirada crítica, su presentadora Ana Terradillos ha llevado a cabo una conexión con Borja Sémper en directo. La intervención del vicesecretario y portavoz del PP estaba destinada a aportar su punto de vista a la posibilidad de un acuerdo entre PSOE y Junts a espaldas de la formación popular, desmarcándose de la guerra económica de los aranceles.

Así, entre otras cosas, Sémper ha asegurado: “Somos conscientes del momento crítico que atraviesa España en materia económica y nosotros estamos dispuestos a colaborar para beneficiar a nuestras empresas”. “Si el Gobierno pacta otras cosas con Junts por la puerta de atrás, ahí el PP no estará”, sentenciaba después.

Sémper también habló de la postura de VOX sobre los aranceles de Donald Trump, y aseguró que su partido tiene “muy clara la postura del PP”, y que conoce el “momento crítico que atraviesa el país y ofrece alternativas para afrontar un futuro con garantías”: “Nos preocupa la posición del Gobierno que es quien tiene que ofrecer políticas para afrontar los obstáculos”.

Tras hablar de política, Ana Terradillos ha hecho algunos comentarios más divertidos, y así, ha hecho referencia a la entrevista que Borja Sémper concedió a Magas de EL ESPAÑOL. “Me dio la sensación de que se cree más guapo que Pedro Sánchez porque decía usted en esa entrevista que el presidente no es guapo, que tiene truco. Explíqueme el truco”, le pedía la presentadora.

Ante esta salida, Borja Sémper ha explicado: “Creo que la belleza y el atractivo no solo tienen que ver con lo físico, tiene que ver con algo más”. Y aclaraba que se trataba de una opinión “muy particular y, como cada uno tiene la suya, pues esta es la mía. No me creo más guapo que nadie y no me veo para competir con nadie”.

Para finalizar la entrevista, Ana Terradillos le decía al mandatario: “Usted es más guapo que Pedro Sánchez, en mi humilde opinión”. “Qué cosas me dice usted a las 9:00 horas, pero se agradece porque tenemos ahora un pleno, así que eso me anima”, terminaba Sémper.

En concreto, las palabras que Borja Sémper dio a Magas fue: “A mí Pedro Sánchez nunca me ha parecido guapo, porque le veo el truco. Me parece de cartón piedra. Es una pose continua. Entiendo que sus facciones puedan responder a un canon, pero no me convence. Yo puedo decir sin problema que un hombre es guapo: no es este el caso y no es una cuestión de ideología”.