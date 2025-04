Pepe Rodríguez se sincera como nunca sobre su trabajo en televisión: “Sigue sin gustarme ‘MasterChef"

La pasada semana estrenaba La 1 la nueva edición de MasterChef, en su versión primigenia, con concursantes anónimos. En la accidentada gala de anoche, en la que un concursante tuvo que ser atendido por los servicios médicos, el programa producido por Shine Iberia anotó 809.000 espectadores, con un 12,6% de cuota de pantalla. Fue una gala muy especial, que contó con la participación como invitados de Cristina Cifuentes, Boris Izaguirre y los chefs Ricard Camarena y Bego Rodrigo.

En MasterChef lleva 13 años como jurado (y presentador desde hace algunas temporadas) el chef Pepe Rodríguez, quien acaba de hacer una confesión muy particular. Y es que a pesar de llevar tantos años al pie del cañón, sigue sin gustarle el programa en el que trabaja junto a Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nágera.

Así lo ha confesado a la periodista Mara Torres en el programa El Faro, de la Cadena SER. “Si mañana acaba MasterChef, yo estoy en mi casa feliz”, ha asegurado Rodríguez, responsable del restaurante El Bohío.

Antes de convertirse en juez de MasterChef, Pepe Rodríguez no tenía experiencia ante las cámaras. Por eso no ha querido ver los primeros programas del formato, “por vergüenza”, y por no preguntarse “qué hago aquí”. “Si hubiese estado en otro momento físico, psíquico y económico, pues a lo mejor no lo habría cogido, pero en ese momento fue una tabla de salvación. Me pagaban más de lo que estaba ganando en el restaurante, es tan tonto y sencillo como eso”, reconoce sin cortapisas.

Y es que Pepe lo tiene claro: “La tele no me gusta”, pero era consciente de que en la tele podría hacer muchas más cosas. “Me tendrán que llamar. Pero si mañana se acaba MasterChef, yo estoy en mi casa feliz, que es donde estoy todos los días cocinando. Ahora, me llama no sé quién y me dice "oye, que tengo aquí para ti"... pues a lo mejor hasta voy”, revela.

En la actualidad, Pepe Rodríguez “ya le ha cogido el gusto” a MasterChef. “Lo domino, estoy encantado, estoy como en el salón de mi casa, digo lo que quiero, hago lo que quiero, cuento lo que quiero. Me río, me divierto... Hasta que he entendido lo que era la televisión, que tampoco lo sabía”, revela.

Pero también ha contado a Mara Torres una confesión muy sincera: “Sigue sin gustarme MasterChef”. Comprende que haya muchos espectadores que puedan disfrutarlo, pero si a él le diesen carta blanca, haría “un programa de cocina que no lo vería nadie, porque eso que me gusta a mí le gusta a 1.200 cocineros y 1.200 aficionados a la cocina. Al resto, no”.