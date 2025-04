Así son 'Los Niños de Dios', la peligrosa secta que intentó captar a Antonio Banderas: "Había algo raro por detrás"

Antonio Banderas regresó a El Hormiguero por tercera vez esta temporada. Y vivió uno de los mejores momentos del curso. El programa se convirtió en Broadway para ofrecer la espectacular apertura de Gypsy, el musical que dirige el actor en el Teatro Apolo de Madrid.

El malagueño confesó haber estado presente en hasta tres eventos históricos: el 23-F, el 11-S y el estallido de la Primavera Árabe. Incluso contó que la segunda campaña de Barack Obama empezó en su casa y que coincidió en varias ocasiones con Donald Trump, antes de que llegase a la política.

Una entrevista que dejó titulares muy interesantes. Quizás uno de los aspectos más desconocidos fue cuando 'las hormigas' le preguntaron si le habían intentado captar para una secta. Momento en el que el tanto el prestigioso actor como Pablo Motos levantaron el cartel afirmativo.

"Eso ocurrió hace muchos años", comenzó explicando Banderas. El productor teatral matizó que no se trata de ninguna de "esas sectas americanas tan famosas de la cienciología".

Banderas reconoció que la secta se hacía llamar 'Los Niños de Dios' y desveló detalles de la misma: "Era todo música, ir al campo y mucha energía. Todo medio hippie. Inmediatamente me di cuenta de que allí fallaba algo. Que había algo raro por detrás de aquello".

El actor explicó que nunca llegó a entrar a la misma y se dio cuenta antes de tiempo. "Me quité de en medio. Intentaron que volviera a aquellas reuniones y yo ya no volví", relató el director de cine para sorpresa de todos los espectadores.

Un relato al que se sumó Pablo Motos, quien comentó cómo otra secta intentó captarle: "No puedo contar mucho. Es muy cercano. Pero hubo una gente muy amable que se acercó a mí. Cuando habíamos entablado cierta amistad me dieron un libro que ponía unas cosas bastante extrañas. Me di cuenta de que se estaba preparando una cosa a mi alrededor y salí de allí".

En el caso de Antonio Banderas, la secta a la que se refiere es la Familia Internacional, que recibe otras denominaciones, como la Familia Misioneros Cristianos, Familia del Mar, La Familia, Niños de Dios o Los Hijos de Dios.

Es un culto y está considerado como una secta destructiva. Su origen se encuentra en Huntington Beach (California) en 1968 a causa de unos conversos hippies. El mensaje de los Niños de Dios se centra en la salvación, el apocalipsis y la "revolución espiritual". Apoyan a la Ley del Amor, es decir, "amar a dios y amar al prójimo como a nosotros mismos".

El fundador de la secta es David Berg. Empleó el pseudónimo de Moses David para escribir 3.000 artículos espirituales. Tras su muerte en 1994, su viuda Karen Zerby dirige la organización junto a Steven Douglas Kelly.

En la década de los 70, la secta fue acusada de pedofilia y en 1995 fueron condenados por haber abusado de niños. Este grupo también ha incitado a la actividad sexual y a la disciplina física de los niños en algunos de sus textos.

Antonio Banderas no es el único famoso vinculado con esta secta. El actor Joaquin Phoenix pasó por esta secta durante su infancia, pues sus padres se unieron a ella cuando era pequeño. La abandonaron tras darse cuenta de la toxicidad de la misma y le cambiaron el apellido a Phoenix como símbolo de renacimiento.