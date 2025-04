Matías Prats tira de la manta y apunta directamente a Pedro Piqueras: "¿Por qué me has traicionado, canalla?"

Pedro Piqueras apareció en 1993 por primera vez en Antena 3. En esa casa dirigió y presentó la segunda edición de los informativos junto a María Rey. Tras lo cuál se pusó al frente de Espejo Público, programa que fundó hace 29 años. Casi tres décadas después, el histórico presentador ha regresado al espacio que hoy conducido por Susanna Griso.

El veterano periodista ha vuelto a Antena 3 tras su entrevista la semana pasada en El Hormiguero. Piqueras está promocionando su nuevo libro, Cuando ya nada es urgente. Un libro donde "reflexiona sobre la vida" y cuenta como fue la España que vivió: "el Franquismo, la Transición, mi entrada a los medios y a la televisión".

En su regreso a Antena 3, el presentador se ha reencontrado con viejos amigos de la época: "Quedan muchos amigos de entonces. Ha sido apasionante y muy agradable", ha confesado a Griso.

Pedro Piqueras ha tenido buenas palabras hacia Pilar Miró, su descubridora: "Fue fantástica. Agradecérselo es un acto de justicia. Creo que fue tratada injustamente y sufrió un juicio popular". El presentador ha recordado la advertencia que le hizo cuando le ofreció dar el salto del informativo de Radio Nacional al de Televisión Española: "Ten cuidado porque la cámara no te hace una fotografía, te hace una radiografía".

Unas palabras que ha agradecido Gonzalo Miró, presente en el plató: "Él sabe el cariño que le tengo. Se lo he agradecido siempre. No es nuevo. Cada vez que ha tenido la oportunidad ha hablado muy bien de mi madre. Le apreció personalmente porque sé el cariño que le tenía".

No ha sido el único reencuentro durante la entrevista. Matías Prats ha mandado un simpático video en el que le ha recordado lo que "se ha estado perdiendo todos estos años", en referencia a las entrevistas con Pablo Motos o Susanna Griso.

El presentador de Antena 3 los fines de semana ha lanzado la siguiente pregunta a su homólogo: "¿No me habías dicho tú que no te ibas a retirar hasta que no lo hiciera yo? ¿Por qué me has traicionado, canalla? A pesar de todo, te sigo queriendo".

"Pensaba irme después de tú, pero estabas tardando tanto que tomé la determinación", ha bromeado el manchego. En un tono más serio, ha confesado que "era el momento" y ha explicado que era "era demasiada caña" para alguien de su edad. "Hay gente que lo hace mejor y hay que saber decir adiós. Ya no era el mismo de antes. Ya no era el Rey de las escaletas", ha afirmado.

El presentador ha asegurado que llegó el momento "de bajar el tono, pensar un poco en mí" y disfrutar de cosas "que nunca había disfrutado, como ir al cine por la tarde". Además, Piqueras ha desvelado su hartazgo de algunas rutinas: "Estaba cansado de salir todos los días a las 10 de la noche y llegar a mi casa a las 11 porque vivo lejisimos, en Valdemurillo".

No obstante, Piqueras no cierra la puerta a regresar a la televisión: "Volvería a presentar un programa semanal o diario. Si fuera una cosa facilita". El de Albacete deja clara su preferencia, los documentales. "Aunque no son rentables. Cuesta mucho hacerlos y se paga poco, por lo que muchas empresas no están interesadas", ha confesado.

El escritor también ha recordado una anécdota con Gema López cuando precedían a los informativos. "A veces se contaban cosas tremendas cuando yo iba a entrar después con el Covid. Me quedaba un poco patidifuso". En especial por la viral transición de Raquel Mosquera, que le presentó con todos los honores.

"Me sorprendió, pero la entendí. Quizás no era lo más adecuado, pero yo a ella la entendí. Me hizo una presentación de lo más bondadosa", ha explicado sobre este momento. Al día siguiente, Piqueras llamó a Mosquera para decirle que "no se había enfadado" y que "entendía que lo había hecho con todo el cariño": "Ella lo estaba pasando muy mal y me agradeció mucho esa llamada", ha desvelado.