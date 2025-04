Tamara no olvida y apunta en directo a su ex road mánager durante 'Y ahora Sonsoles': "Está todo en manos de la justicia"

El nombre de Tamara es uno de los que ha estado resonando durante los últimos días en las pantallas de los españoles. Este pasado fin de semana, desde Socialité revelaron el testimonio de un extrabajador de la cantante, quien la ha demandado por un presunto delito de estafa y apropiación indebida. La demanda también incluye a su exmarido, Daniel Roque.

Según el relato, el exempleado les dio un préstamo que prometieron devolverle. Sin embargo, asegura que no recibió pago ninguno, por lo que ahora reclama más de 20 mil euros que espera recuperar en los tribunales.

Desde Y ahora Sonsoles, programa de Antena 3, profundizaron en el tema preguntándole directamente a Tamara. Lo hicieron durante la primera parte de la emisión de este lunes, 7 de abril, a través de una videollamada con la artista.

"No me ha sorprendido. En algún momento iba a salir el tema", confesó Tamara ante las cámaras del magacín. Tras la noticia de la demanda, la artista señaló que se encuentra tranquila, ya que todo el proceso "está en manos de la justicia".

"Nos alegramos de que estés tranquila. Que los abogados entiendan y decidan lo que hay que hacer", indicó entonces Sonsoles Ónega ante las palabras de la invitada, quien hizo la conexión desde Sevilla.

Lo cierto es que la batalla judicial continúa, y no contentos con el testimonio de Tamara, desde Y ahora Sonsoles contaron con un invitado más: Neruk, ex road manager de Tamara.

"Me hicieron crear una empresa para que ella cobrara. Yo facturaba a mi nombre y ella cobraba sin que apareciera su nombre en ningún sitio. Tengo 400 archivos y siete hojas de denuncia que ya están en los juzgados", expuso Neruk. Además, confesó que la sevillana y su expareja "pedían dinero a los fans. A mí me pedían cada dos por tres, son unos sinvergüenzas".

Fragmento del programa de hoy. 'Y ahora Sonsoles'.

Las palabras del exempleado de la cantante fueron escuchadas directamente por la sevillana. "No tengo nada que decir", expresó Tamara ante los colaboradores, quienes no dudaron en opinar sobre el tema.

"A mí me da qué pensar", expresó Pilar Vidal. Sonsoles Ónega no pudo contenerse y estalló: "Ya sabes Tamara, demanda por injurias". "Mis abogados sabrán lo que tienen que hacer. En un momento esta persona no funcionó y empecé con un equipo totalmente nuevo", detalló entonces la artista.

Tras el testimonio de la sevillana, Neruk defendió su versión: "Yo he sido el que ha tenido la valentía de denunciarlo porque las demás personas que han denunciado durante no han recabado pruebas suficientes. Me da pena que tanta gente siga cayendo en sus mentiras", expuso abiertamente el ex road mánager.

"Hay algo que me ha llamado poderosamente la atención. Acusar a alguien de estafadores me parece una acusación muy grave. Yo no me espero dos años a acusar a alguien así", puntualizó por su parte María del Monte. "Yo estaba engañado. Esta persona me llamaba y me amenazaba. Va a haber un juicio muy pronto", sentenció finalmente Neruk.