Un soltero de Madrid rechaza a su cita en 'First Dates' por su aspecto físico: "Tienes kilos de sobra, deberías perderlos"

Empieza la semana y vuelve First Dates. El exitoso programa de Cuatro presentado por Carlos Sobera iba a contar con los solteros más exigentes de nuestro país, dispuestos a todo para conocer a la pareja de sus sueños.

En la emisión de este lunes, Sobera recibiría a una soltera de las que deja huella en el dating show de Mediaset. "Soy una mujer muy alegre, me gusta mucho reírme y gastar bromas", se presentaba María de 76 años y cocinera jubilada de Madrid.

"Hoy en día, los hombres solo quieren cama y yo no quiero. Ni ellos pueden ni yo quiero, ya está. Yo pido un hombre que venga conmigo a comprar, a bailar, cenar y a todas esas cosas", apuntaba la madrileña sobre sus preferencias con los hombres.

El soltero que iba a conocer a María iba a ser Juan, de 84 años y también de Madrid. "Soy buena persona, no soy seguidor de las religiones pero sí creo que la mejor fe que puedes tener es ayudar a alguien si puedes", se presentaba.

"Yo soy tímido y me cuesta hablar con alguien que no conozco", no dudaba en confesar Juan. Un aspecto que María percibió al instante: "Un hombre muy calladito, en fin, pero bien". Acto seguido, Sobera les invitó a irse a la mesa para seguir la cita.

María, en 'First Dates'

"Busco una pareja para estar acompañado y para todo", le explicaba Juan a su cita. "Bueno, ahora solo quieren cama y cama. Con nuestra edad que quieran tanta cama, no lo entiendo", apuntaba la soltera madrileña.

"Yo voy a tener relaciones mientras pueda porque creo que es saludable para el cuerpo. Para mí es algo primordial", opinaba Juan sobre este aspecto de la vida. "Para mí es importante, pero todos los días a mi edad no", replicaba María.

Juan, en 'First Dates'

Posteriormente, la madrileña contó a Juan que vive con su hermano discapacitado: "No le voy a dejar por nadie en el mundo entero, mi hermano me necesita y tengo que estar con él". "A mí me gustaría convivir con una mujer en mi casa si me atrajera y me gustara, para la compañía y todo", comentaba Juan sobre sus planes.

El punto fuerte de la cita iba a ser el deporte. Juan relataba que él sale a caminar todos los días, una acción que la propia María también decía que la realizaba. Aun así, el soltero de Madrid no estaba muy convencido de sus palabras: "Yo creo que mucho no camina porque sino no tendría el cuerpo que tiene, eso se ve. La he visto muy bajita y gordita, pues no me...".

Momento de la cita entre María y Juan

La cita no estaba siendo la mejor del mundo y María explicaba uno de los problemas: "Me he aburrido un poco porque es un hombre que no habla, no cuenta nada y no te pregunta. Pienso que no le intereso". "Me gustaría haber tenido atracción por ella, pero no la ha habido", confesaba el soltero.

La decisión final estaba vista para sentencia. "No tendría una segunda cita porque no me has atraído nada, esperaba una mujer más estilizada que hiciese ejercicio como yo, tú tienes unos kilos de sobra y te aconsejo, como amigo, que los pierdas". Por su parte, María opinaba igual:"No tendría una cita con Juan porque ha sido muy aburrida la cita y no me ha preguntado nada".