María Patiño, ante su aterrizaje en RTVE con 'La familia de la tele': “Me encantaría que el rey emérito se sentase conmigo”

Ya ha comenzado la cuenta atrás para el estreno de La familia de la tele en RTVE. A falta de fecha oficial de su puesta de largo, se prevé que el universo Sálvame desembarque en la televisión pública después de la próxima Semana Santa. Y para cebar esa llegada, en Mañaneros han emitido hoy una pequeña pieza en la que María Patiño y Belén Esteban celebran su llegada a la televisión pública, con declaraciones que había dado previamente a DCorazón.

“Yo nunca me imaginé que iba trabajaría en RTVE, y espero disfrutar mucho de esta nueva casa”, celebraba María Patiño. “Nunca he trabajado en Televisión Española y me hacía mucha ilusión”, apostillaba por su parte Belén Esteban, quien hace poco más de un año sí que estuvo cerca de dar el salto a La 1 como jurado de un talent show de baile.

Belén también ha dado algunas pistas de cómo será La familia de la tele, que conducirá María Patiño junto a Aitor Albizua e Inés Hernand. “Vamos a viajar por toda España. Creo que va a ser algo nunca visto”, avanza.

Ya en la primera promo que se emitió en La 1, tras La Promesa, el pasado 27 de abril, María y Belén seguían el camino de baldosas amarillas como en El Mago de Oz, y se encontraban con un Kiko Hernández que aseguraba no tener corazón. “Es una familia y unas veces estamos un poco hartos unos de otros”, señala María Patiño en ese sentido a Mañaneros.

A Belén, el programa le ha mostrado imágenes de archivo en las que aparece muy joven. “Pero a mí me gusta ver el futuro, lo de detrás no”, asegura la que fuese ganadora de GH VIP. Y, para terminar, María Patiño desliza qué esperaría conseguir en el programa. “Me encantaría que el rey emérito se sentase conmigo. Eso es pedir mucho ¿no?”, se pregunta.

La familia de la tele se presenta como un living show inspirado en los grandes magacines tradicionales, pero con una puesta en escena y una realización completamente diferentes. Un pedacito de vida cotidiana en directo cuyo objetivo, además de informar y entretener, es ser útil al espectador. Para ello, recupera contenidos olvidados en los últimos años por una televisión como la actual, rendida a la narrativa del infoshow.

Al frente de esta gran familia televisiva se encuentran María Patiño, Aitor Albizua e Inés Hernand, con el apoyo de Belén Esteban como colaboradora especial. Cuatro comunicadores reconocidos por su cercanía y profesionalidad, capaces de generar confianza, transmitir los valores asociados a la televisión pública y construir una televisión de autor para todos los públicos.