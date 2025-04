Joaquín Prat no se muerde la lengua y señala a Montoya: "Podría aportar más al concurso, Anita le está lastrando"

Supervivientes 2025 sigue su rumbo en Telecinco y hay dos nombres que siguen ocupando la mayoría de los titulares que vienen desde Honduras. Como no podía ser de otra manera, Montoya y Anita siguen siendo los los protagonistas imprescindibles del reality de supervivencia extrema protagonizado por famosos.

En la última emisión de Supervivientes: Conexión Honduras se informaba que hasta tres concursantes no habían cumplido las reglas. "Ha pasado algo muy grave, Montoya, Anita y Carmen Alcayde se han saltado las normas de Supervivientes, esta noche vamos a saber cuáles son las consecuencias, hay sanción segura para los tres", señalaba la presentadora Sandra Barneda.

El de Utrera y su ex cruzaron la división entre las dos playas, y poco después se les unió Alcayde para intentar calmarlos. "No puedo más, me estoy agobiando muchísimo. No aguanto más a este grupo de m...", confesó la catalana, visiblemente desbordada por la emoción, antes de fundirse en un abrazo con su Montoya, que reside en Playa Furia.

Sobre estas últimas novedades en Supervivientes, hablaron largo y tendido en el magacín Vamos a ver. Una de las primeras personas que quiso dar su punto de vista fue el presentador Joaquín Prat, siguiendo su estilo directo y claro.

"Yo creo que a Montoya, su concurso lo está lastrando Anita. Solo tiene una trama, que es Anita. Creo que Montoya, podría aportar mucho más al grupo en el plano de la supervivencia sino estuviese Anita", señalaba directamente Joaquín Prat.

"Todo empezó cuando los separaron y estaban un poco enfrentados. Lo que pasa es que él está enganchado, él la ve sufrir y piensa siempre en ella", explicaba Antonio Rossi. "A Anita, no le pasa lo mismo. Ella tira del carro, hace buenas pruebas y se involucra en ser superviviente. Además, tiene tiempo para la trama con Montoya, él no hace todo esto", indicaba, por su parte, Joaquín Prat.

"Son agotadores. Se consideran protagonistas de una historia, en la que el resto de supervivientes son actores de reparto", comentaba Alessandro Lequio sobre el innegable protagonismo de ambos concursantes en Honduras.

Joaquín Prat, en 'Vamos a ver'

Por su parte, la periodista Sandra Aladro dio una clave sobre los motivos por los que Montoya no está aportando suficiente al grupo: "Carmen Alcayde le permite seguir aislado. Si no existiera su figura que le aparta, él estaría integrado y tendría otro papel".

"¿Por qué tiene que analizar Montoya el perfil de cada uno de sus compañeros? Si soy su compañero, le diría que me deje hacer mi concurso como a mí me da la gana, no como Montoya mande", criticaba Pepe del Real la actitud del sevillano en Honduras.

Más allá de Montoya y Anita, en Supervivientes se vivió la segunda expulsión definitiva de la edición. Nieves Bolós, Manuel González, Makoke y Ángela Ponce se encontraban en la cuerda floja. Finalmente, Ponce fue la eliminada y pondrá rumbo a España.