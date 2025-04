Enrique del Pozo, sin piedad contra Terelu Campos: "Estaba muy enamorada de Lequio y él la rechazó"

Desde que Terelu Campos se embarcó en la aventura de ir a Supervivientes, su nombre no ha dejado de salir en los platós de televisión. Uno de sus voces más críticas, en las últimas semanas, ha sido el tertuliano Alessandro Lequio.

Más allá de sus feroces opiniones sobre el mal estado físico de Terelu, el colaborador de Vamos a ver centró sus dardos en el pasado de la hija de María Teresa Campos como presentadora de éxito. Lequio contó que Terelu exigía a su secretaria personal que estuviera detrás suya con un cenicero, para poder apagar el cigarrillo, y también habló que le escupía los chicles en su mano.

Unas duras declaraciones, que la propia Terelu desmintió en De viernes pero que siguen trayendo cola en los últimos días. De hecho, en Tardear han ido contando con diferentes testimonios de personas que trabajaron con la hermana de Carmen Borrego y que denunciaban su altiva actitud con el resto de compañeros.

En este sentido, uno de estos testigos protegidos iba a dar la cara para arremeter públicamente contra la que fuera colaboradora y presentadora de Sálvame. Nada más y nada menos que Enrique del Pozo iba a ser la persona que iba a desenmascarar a Terelu. El cantante fue, durante muchos años, colaborador de su programa en Telemadrid y visitaba el plató de Tardear para desvelar las excentricidades de la presentadora malagueña.

"Terelu estaba enamorada de Lequio y Teresa le organizaba ciras pero él la rechazó", no dudaba en asegurar el que fuera integrante del dúo Enrique y Ana. Por su parte, el presentador Frank Blanco le cuestionaba la necesidad que tenía en hablar ahora de estos temas.

"Todos nos equivocamos, pero hay una cosa que yo intento no hacer en la vida que es el faltar el respeto a la gente. He presenciado mucho esto con compañeros, chófares, técnicos...", relataba Del Pozo sobre Terelu.

"Hubo un cambio en Terelu, ella quería el puesto de Emma García y no se lo daban y se cabreaba. Me lo dijo en Gabanna bailando. Son cosas que yo he visto, a mí me ha faltado el respeto. Llegaba al plató y no saludaba a nadie, ni a los señores más mayores. Un día me riñó por saludar al público", no dudaba en expresarse Enrique del Pozo sobre su mala experiencia con Terelu.

El cantante tampoco perdió la oportunidad de hablar sobre el paso de Terelu por Supervivientes: "El puente que hizo será de las emociones porque de las verdades no me creo la mitad, ha hecho un papel maravilloso".

"¿Por qué Lequio saca esto ahora?", le preguntaba Miguel Ángel Nicolás al invitado de esta tarde en Tardear. Del Pozo no quería responder pero finalmente lo confesó en pleno directo: "Terelu siempre estuvo muy enamorada de Lequio, había tonteo y él no la correspondió. Lequio se siente un poco vengativo con ella porque nos fuimos todos a la otra cadena y él se quedó aquí".

Belén Rodríguez y Enrique del Pozo, en 'Tardear'

Mientras Enrique del Pozo estaba hablando sobre todos los secretos de Terelu como presentadora, el propio Alessandro Lequio quiso defenderse de algunas acusaciones y escribía a Leticia Requejo para hacerle llegar el mensaje.

"En ningún caso Terelu estuvo enamorada de mí, o al menos no me di cuenta. Aseguro que a mí no me ha gustaba ni me ha gustado nunca Terelu. Puse el ejemplo del cenicero porque no me gusta que esté siempre mirando por encima del hombro", apuntaba Lequio a través de varios mensajes con Requejo.