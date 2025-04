Belén Rodríguez ficha como colaboradora de 'Tardear' tras reincorporarse a la televisión: "Me he enamorado de Montoya"

La semana en Tardear ha arrancado con novedades. Al inicio de la entrega de este lunes, 7 de abril, Frank Blanco y Verónica Dulanto han dado una calurosa bienvenida a la nueva colaboradora del programa de Telecinco, Belén Rodríguez.

"Hoy arrancamos Tardear con esta sorpresa, que se llama Belén Rodríguez", ha anunciado Blanco, saludando efusivamente a Rodríguez y aclarando: "Hoy no debuta como invitada, se estrena como colaboradora". La nueva incorporación se ha mostrado ilusionada, pues ya había trabajado antes con ambos.

"Con Vero he trabajado desde que éramos unas niñas. Yo soy más niña que ella", ha bromeado Belén, que ha añadido: "Es que además tengo tantas cosas que contaros de Supervivientes". Pero, antes, no se ha librado de que los conductores le pregunten por el melón que abrió este domingo en Fiesta.

La madrileña se reincorporó al espacio de Emma García tras meses alejada de la televisión, pues se estaba tratando un cáncer de garganta que le fue diagnosticado en noviembre del año pasado. En el formato de fin de semana, Ro aceptó que se había reconciliado con las hermanas Campos, pero no con las dos por igual.

"Belén, sé que eres una mujer que no tienes pelos en la lengua. Ayer deslizaste cosas de las hermanas Campos", ha adelantado Verónica. Al parecer, Terelu Campos se interesó por ella al principio de la enfermedad, e incluso se ofreció a acompañarla a las sesiones de radioterapia.

Frank Blanco, Belén Rodríguez y Verónica Dulanto, en 'Tardear'. Mediaset España

No obstante, ha sido Carmen Borrego la que ha estado apoyándola incondicionalmente durante todo el proceso. De hecho, en su estreno en Tardear, Belén llevaba un vestido de la hija menor de María Teresa Campos.

Antes de ahondar en su tensa relación con la madre de Alejandra Rubio, Rodríguez ha hecho chistes sobre "la luz" que tienen los programas de la productora de Ana Rosa Quintana, Unicorn Content. "El foco de Ana Rosa lo heredamos nosotros", ha reconocido la tertuliana.

"En los ensayos, Ana personalmente viene a poner las luces. Lo más importante de un programa son las luces. Si no, no te ve nadie", ha asegurado Ro. Poco después, afirmaba que no había echado de menos comentar Gran Hermano o Supervivientes en los platós porque ha estado "desconectada".

Por eso mismo, el 'fenómeno Montoya' ha sido toda una "sorpresa" para Belén Rodríguez. La periodista se ha deshecho en halagos hacia el gran protagonista de la última edición de La isla de las tentaciones y lo está siguiendo con lupa en el reality de supervivencia: "Me he enamorado locamente de él".