Juan del Val, alto y claro sobre la demanda del rey Juan Carlos: "Revilla no se ha lucrado hablando del Emérito"

Está siendo una de las noticias más comentadas de la semana: la demanda del rey emérito Juan Carlos I al expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla. El exmonarca ha denunciado al actual secretario general del Partido Regionalista de Cantabria (PRC) por “injurias y calumnias”, reclamándole 50.000 euros por este presunto delito. Por supuesto, esto se ha debatido en La Roca, con Juan del Val dando su opinión al respecto.

La noticia saltaba este pasado 1 de abril. El Emérito ha contratado a la abogada Guadalupe Sánchez, del bufete Novalex, para llevar a cabo la demanda, tal y como anunciaba el propio despacho en un comunicado.

La nota de prensa no detallaba qué expresiones pronunciadas por Revilla considera "injuriosas, difamantes y oprobiosas". Ahora bien, sí indicaba que en dicho período [entre los años 2022 y 2025] el expresidente cántabro "calumnió gravemente" al monarca.

En el programa dominical y vespertino de laSexta, Nuria Roca daba la palabra a Manuel Hernández, letrado de Vilches Abogados, quien ha explicado brevemente en qué consiste dicha demanda. “Lo que el rey emérito ha interpuesto es una demanda de conciliación civil previa a una querella criminal por delito de calumnias. Es lo que normalmente se suele realizar antes de ir por la vía penal”, explicaba el experto en leyes.

“Lo cual no significa que lo vaya a cometer. Tú puedes iniciar la demanda de conciliación y quedarte ahí o, incluso, ir por la vía civil”, argumentaba Hernández, quien ha explicado en qué consiste un acto de conciliación.

Gonzalo Miró y Juan del Val en 'La Roca'.

“Este tipo de delitos, de injurias y calumnias, nos exigen siempre hacer un acto previo que implica su procedibilidad, ver si se puede poner la querella criminal. No tienen que ir ellos personalmente, pueden ser sólo sus abogados”, detallaba. Juan del Val intervenía para recordar que el Emérito busca un “acuerdo de 50.000 euros y que Revilla se retracte en todos los programas donde ha hablado”.

“Creo que acabará en la conciliación”, advertía Pilar Vidal, quien expresaba que el motivo de la demanda tiene que ver por la relación personal que tenían Juan Carlos I y el expresidente autonómico. “Le ha molestado el tono burlesco de Revilla, imitándole incluso”, argumentaba la periodista.

Pilar Vidal y Juan del Val en 'La Roca'.

Cuando Berni Barrachina cuestionó si los jueces iban a ser imparciales en el proceso, Del Val defendió al sistema judicial. “El juez al que le toque, mirará las pruebas y dictaminará lo que considere. Sea el Rey o Revilla, digo yo”, manifestaba el autor de Bocabesada.

De la misma manera, el escritor opinaba que, probablemente, a la Corona no le haya sentado bien esta demanda. “Creo que a la Casa Real, a la de verdad y ahora, esto no lo entiende. Les viene fatal”, expresaba.

El autor no ha dudado en defender a Revilla cuando ha surgido en la mesa la pregunta sobre si el expresidente autonómico se ha lucrado con sus palabras contra el exmonarca.

“Creo que el Rey ha cometido un error y que Revilla está encantado, pero esto es aparte. Pero he oído decir en algunos medios que Revilla que ha ido por todas las televisiones lucrándose. ¡Hombre! Cobrando dinero, ya te digo que no. De manera directa, no lo creo. No sé de dónde sale eso”, manifestaba. “Las declaraciones son gratis todas”, recordaba.