Emma García no se calla sobre el conflicto entre Jota Peleteiro y Jessica Bueno: "¿Cuidar a los hijos no es trabajar?"

De viernes ha vivido una noche tensa este pasado 4 de abril. Hubo varios careos, siendo el de Jota Peleteiro y Jessica Bueno uno de los más comentados. El exfutbolista y la modelo contaron sus versiones sobre su polémica separación sentimental. Ambos terminaron coincidiendo en el plató, provocando que la ex de Kiko Rivera no pudiera aguantar las lágrimas.

"A mí esto me supera, es un tema que me duele mucho, no puedo más”, confesaba la maniquí, antes de romperse completamente. "Yo ni quiero hacerle daño a él, como ha dicho, ni estoy obsesionada, al contrario. Yo lo que quiero es hacer mi vida y estar tranquila", dijo a modo de defensa ante los ataques verbales de su exmarido.

La discusión ha sido analizada tanto en Socialité como en Fiesta. En el magacín vespertino se ha producido una fuerte discusión entre los tertulianos, con voces a favor de la modelo y otras apoyando al exfutbolista. En medio de la discusión, hubo críticas hacia Bueno, señalando que buscaba mantener un alto nivel de vida y que su manera de trabajar es “ir a realities”.

“No está acostumbrada a tener 1.500 o 2.000 euros mensuales, que es lo que gana casi todo el mundo en España”, expresaba Kiti Gordillo. “Como mujer, me indigna escuchar en 2025 ese tipo de cosas, que ‘mi marido no me dejaba trabajar’. Es una vergüenza. Si a mí, mi chico, con el que llevo un porrón de años, me dice que deje de trabajar, le mando a freír espárragos”, señalaba.

Peleteiro, quien en 2024 se convirtió al islam y ha vestido a los hijos que tiene con la modelo como musulmanes durante el Ramadán en este 2025, tildó a Bueno como “obsesionada” con él.

'Fiesta'.

Amor Romeira no dudó en defender a la modelo. “Kiti, te felicito porque no hayas tenido que vivir una realidad así. Pero hay mujeres que viven este tipo de violencia económica, como Jessica Bueno”, expresaba la tertuliana, provocando el aplauso del público.

Emma García no dudaba en apoyar a la exconcursante de GH VIP ante las palabras de su exmarido, dado que dejaba entender que ella no trabajaba, olvidando la importancia de su labor a la hora de criar a sus hijos. “Cuando una pareja se separa, el juez tiene que decir lo que le corresponde a cada uno. Él ha trabajado como futbolista, pero ella también ha trabajado”, manifestaba.

“Esta es una de las partes que se olvida. Dicen que ella no ha trabajado. Perdón, ¿a qué llamáis trabajar? ¿Acaso cuidar a los hijos, llevarlos al colegio y estar pendiente de ellos no es trabajar? Este discurso de ‘mantenida’ no es así. No nos equivoquemos”, argumentaba la presentadora, visiblemente molesta.

Unas palabras que arrancaron el aplauso unánime del público, así como del apoyo de los tertulianos presentes en el plató. “Hay mucho trabajo detrás del cuidado de los niños”, añadía Marisa Martín Blázquez, quien recordaba que la modelo no luchaba por un "dinero para ella, sino para sus hijos".