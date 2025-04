Los dos papeles que Pablo Alborán rechazó antes de 'Respira' en Netflix: su confesión a Broncano en 'La Revuelta'

Pablo Alborán fue el encargado de cerrar la semana en La Revuelta. El malagueño ya prepara su vuelta a la música y ha lanzado Clickbait, adelanto de su próximo disco y tema que cantó al final de la entrega de este jueves. Además, en la charla con David Broncano, dio pinceladas de su nueva faceta como actor.

Hace unos meses, Netflix anunciaba el fichaje de Alborán para la serie Respira. Según reveló a Broncano, no fue la única oferta que le llegó del mundo de la interpretación. La conversación empezó cuando el presentador de La 1 le dijo al invitado que tenía "el flequillo más poderoso y puntiagudo".

"No me dejan cortármelo por la serie", explicó Pablo, pero David no sabía a qué ficción se refería. "Una serie que estoy haciendo. David, te lo digo. Yo me considero tu amigo, te cuento las cosas, pero se te siguen olvidando", se quejó el cantante, que cedió y se lo recordó.

"Estoy terminando el rodaje de una serie de Netflix que se llama Respira. La segunda temporada. Yo soy cirujano", comentó, añadiendo: "Es una oportunidad brutal, estoy muy feliz. Llevo tiempo estudiando interpretación, pero no me salía nada así interesante".

Al parecer, le "proponían siempre cosas cantando": "Yo quería alejarme de eso completamente. Me propusieron un papel de mánager de un artista, pero eso tenía también que ver con la música. Por eso, lo desestimé. Luego me salió otro papel, pero estaba de gira. Para mí la música va primero, en cierto modo".

Ya verás como en unos años Goya revelación, es que le pega totalmente a @pabloalboran #LaRevuelta pic.twitter.com/0nHEVBAS8Q — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) April 3, 2025

De este segundo personaje, el autor de Solamente Tú apenas pudo dar detalles: "No lo puedo contar porque ha salido y lo ha hecho otra persona". El jiennense lo intentaba: "Ya sé cuál es. ¿La de Entrevías de José Coronado?". "No me acuerdo del nombre, es de tu antigua casa, de Movistar Plus+", aclaraba el andaluz.

"Pero da igual, porque al final lo hizo una mujer. La historia cambió completamente", expuso Alborán. Broncano seguía a lo suyo: "¿La de los Javis?". El entrevistado se limitaba a reírse y pasaba a hablar de su "goloso papel" en Respira: "Soy cirujano plástico en un hospital de urgencias público".

"Mi personaje es vasco y me ha costado la vida", señaló Pablo. Eso sí, la historia dio un giro y resultó que la madre del doctor era madrileña, por lo que la cuestión del acento no resultó tan complicada finalmente. "Intenté quitarme ese acento malagueño que me sale cuando tengo a alguien del sur delante".