Lorena García, al borde de las lágrimas en 'Espejo Público' tras ser operada de un tumor: su mensaje de "concienciación"

Este viernes, 4 de abril, la mejor noticia de Espejo Público la ha protagonizado uno de sus rostros más reconocidos. Lorena García ha vuelto a su puesto de trabajo después de unos días y el programa de Antena 3 ha ofrecido explicaciones sobre su ausencia.

"Laura Simón nos pide paso. Nuestra compañera de Antena 3 Noticias digital nos quiere contar una historia que hemos podido tener hoy en Espejo Público", adelantaba, con cierto misterio, Susanna Griso. Lo que estaba a punto de suceder era una emotiva 'encerrona' para la copresentadora del matinal.

"Entre toda la actualidad que tenemos hoy, esta es, sin duda, la mejor noticia. La contaba nuestra compañera Lorena García, su protagonista, en redes sociales", proseguía Simón, dando paso al vídeo en el que, en efecto, Lorena aportaba todos los detalles.

"Hace unos meses me noté un bulto en la parte superior del pecho. Yo ya tenía previsto hacerme una ecografía y una mamografía. Entonces, se lo comenté a mi ginecóloga y el 14 de febrero fui a hacérmelas. En cuanto la radióloga lo vio, me dijo que había que hacer una biopsia", exponía la comunicadora en el vídeo.

Al parecer, en el resultado de la biopsia "no salía nada malo", pero "no era concluyente", por lo que "era imprescindible la extracción, sacarlo". "La operación fue bien. Fue una operación con anestesia general, pero de cirugía ambulatoria", aclaraba la de Guadalajara.

Lorena García, copresentadora de 'Espejo Público'. Atresmedia Televisión

"Es decir, estuve un día en el hospital, dormí en casa. El resultado, afortunadamente, es bueno. El análisis patológico que le han hecho a ese tumor ha arrojado que es benigno. Ya sí es concluyente", desvelaba García en una publicación que, por cierto, se llenó de comentarios de ánimo en cuestión de minutos.

"Ustedes no han notado nada a través de la pantalla porque ella es una grandísima profesional, pero los que la conocemos y la queremos sabemos que Lorena estaba pasando unos momentos un poco difíciles", ha expresado Laura Simón, junto a una Lorena García a punto de echarse a llorar.

"Las últimas semanas, estaba pendiente de unos resultados médicos muy importantes. Y, bueno, Lorena, que todos te hemos abrazado y besado hoy, no te me pongas aquí a llorar. En redes sociales, no has dejado de recibir mensajes bonitos", ha agregado la colaboradora, leyendo algunas de esas muestras de cariño. A causa de la emoción, Lorena ha sido parca en palabras, pero ha remarcado la importancia de "la concienciación" en estos casos.