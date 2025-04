Lolita Flores, muy sincera con Bertín Osborne tras su imitación de Omar Montes: “No daba un duro por ti”

Es el gran fichaje de la temporada de Tu cara me suena, un perfil que ya había sido deseado en años anteriores. Bertín Osborne debutaba esta noche como concursante del formato de imitaciones de Antena 3, primero, sin caracterizar, en una canción grupal con el resto de compañeros, y más tarde, pasando por el clonador para imitar a Omar Montes.

Tu cara me suena iba a ser testigo, además, de un reencuentro entre Lolita Flores y Bertín. Y es que, recordemos, en la anterior temporada Lolita desveló que Bertín le debe 10.000 pesetas (60 euros actuales) desde tiempos inmemoriales, pues ella le prestó el dinero en una feria en la que Bertín no tenía para volverse.

La canción elegida de Omar Montes para la primera imitación de Bertín Osborne ha sido La sevillana, un tema de 2024 que consiguió ser la canción de este género más escuchada en la plataforma Spotify, y que en YouTube supera los 17 millones de reproducciones.

Tras su actuación, Manel Fuentes le preguntó a Bertín si se había visto. “Este es un momento histórico, no ya en Tu cara me suena. Es la historia de la televisión. ¿Cuántos años llevas haciendo televisión?”, preguntaba Manel. “43 años”, le confirmaba Bertín. “¿Y cuántos años llevabas sin maquillarte?”, lanzaba el presentador. “43”, confirmaba entre risas el concursante.

“Tampoco te había hecho falta, porque guapo habías sido para rabiar, y lo sigues siendo”, apostillaba Lolita, a quien le pusieron un efecto de autotune en la voz, y cuando se dio cuenta se levantó y pidió airada que se lo quitasen.

“A ver, Pitufina, qué te ha parecido la actuación”, le pedía Fuentes a Lolita. “Muy bien, como me ha pagado las 10.000 pesetas. ¡Que me quites esto!”, pedía la cantante. Fuentes le recordó que Bertín ha negado anteriormente esa deuda. “Después de 50 años va a decir que no es verdad. Ya me las pagó, me llevó dos tres veces al programa suyo y ya me la pagó”, zanjaba Lolita. “Hay que ver lo que cobra esta”, deslizaba Osborne, entre risas.

Finalmente, Lolita aseguró haber visto “un Omar Montes muy grande. Pero me ha sorprendido mucho. Yo te digo la verdad, no daba un duro por ti”. “No lo daba ni yo. Yo he salido aquí cagado. Peor que en un concierto, porque metéis una presión aquí que estoy con las carnes abiertas”, reconocía el concursante. “¡Pues no te queda nada!”, le alentaba la hija de Lola Flores.

“De verdad, que me has hecho coger confianza en ti, no daba ni un duro” insistía Lolita. Y Àngel Llàcer aseguraba que el hecho de que Bertín estuviera concursando “demuestra que este programa está más vivo que nunca”.