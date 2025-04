Atresmedia pesca en Bélgica su nuevo concurso: adaptará ‘99 to beat’ con la productora de ‘Bake Off: famosos al horno’

Imagen de la adaptación alemana de ‘99 to beat’.

Con Traitors anunciando su casting, y a falta de conocer su fecha de estreno, Atresmedia ya tiene en mente cuál será el siguiente concurso de éxito internacional que adaptará para España. Tal como adelanta El Televisero, el grupo ha puesto sus ojos en 99 to beat, un formato de la televisión belga, donde lleva 13 temporadas en el aire.

El concurso estará producido por Boxfish TV, responsable de programas como Bake Off: famosos al horno, Ahora caigo, López y Leal contra el canal o Invictus, entre otros. De momento se desconoce si estaría destinado a Antena 3 o a laSexta, si bien ha habido proyectos, como el mencionado Traitors, que se pensó para laSexta y acabará en la otra gran cadena del grupo.

En la línea de otros programas con numerosos concursantes y en el que solo puede haber un ganador, como The Floor (que adaptó precisamente Antena 3 y ahora tendrá una nueva etapa en La 1) o El 1%, 99 to Beat parte con 100 concursantes que compiten en una serie de desafíos. La premisa para seguir en el juego: no quedar el último.

Tras cada desafío, el perdedor debe abandonar la competición, contando de 100 a 1. El último que quede en pie, y que haya demostrado múltiples talentos, se llevará el gran premio. Entre otras destrezas, se puede poner a prueba la agilidad, el sentido común, la destreza o los conocimientos. En la línea de otros formatos similares, los concursantes son anónimos.

España se sumará así a otros países donde el concurso ya se ha adaptado, como Holanda, Suecia, Noruega, Francia, Reino Unido, Holanda o Polonia. En algunos lugares, como Alemania y Holanda han superado las cinco ediciones.

De esta manera, Atresmedia continúa su fuerte apuesta por el entretenimiento. En concreto, Antena 3 ha logrado en el último año alzarse con el top 3 de los programas más vistos de la televisión: El Hormiguero, Tu cara me suena (que estrena temporada este viernes) y Pasapalabra. El entretenimiento da a Antena grandes alegrías en todas las franjas, desde la mañana con La ruleta de la suerte hasta la noche con La Voz o El Desafío entre tantos otros.

Además de este programa, Atresmedia tiene otras propuestas en entretenimiento que están pendientes de ver la luz, como Congelados, el nuevo programa que conducirá Àngel Llàcer, Juego de pelotas que estará en manos de Juanra Bonet y Tesoro o cacharro, que presentará Iñaki López en laSexta.