Rubén Amón, alto y claro sobre Revilla tras la demanda del Rey Juan Carlos: "El teatro perfecto para un populista y demagogo"

Es uno de los temas de la semana. La demanda del Rey Juan Carlos I a Miguel Ángel Revilla está generando todo tipo de reacciones. Tras la información conocida este martes, el expresidente de Cantabria ha tomado la palabra este miércoles antes los medios de comunicación para dar su versión de los hechos.

Revilla ha admitido sentir "rabia" por una demanda que considera "mezquina" e "injusta". El carismático expolítico ha criticado que si no fuera "inmune" habría sido juzgado por "más de cinco delitos" como Le Pen o Sarkozy, "que lleva un aparato para localizarle".

El expresidente cántabro se ha preguntado: "¿Por qué yo?". Mientras ha retado a Juan Carlos I a volver a España y "defender la demanda". Tampoco ha mostrado arrepentimiento, pues ha afirmado que "se lo merece" y que no ha dicho "nada que no fuera cierto o se haya contado ya".

El expresidente ha conectado con Espejo Público para conversar con Susanna Griso. Tras la entrevista, Rubén Amón ha sido crítico con él: "No creo que le genere ninguna inquietud. No le ha faltado tiempo para convocar una rueda de prensa a partir de una información". Además, ha explicado que "no conocemos los términos ni los detalles" de la demanda.

No obstante, el escritor ha reconocido que "ampara" a Revilla porque "elegirle a él como evidencia de todas las demandas que podrían interponerse demuestra que es un viejo boxeador que pelea". También considera que el Rey Emérito "tendrá razones personales antes que ninguna otra".

El periodista ha calificado este conflicto como una "pugna extemporánea", "folclórica y rídicula". Amón ha explicado que la sociedad "no está pendiente de estos dos púgiles". Además, ha dejado una frase muy dura contra el expresidente cántabro: "Es el teatro perfecto para un populista y demagogo como Revilla".

En este sentido, ha recalcado que no "coincide con el drama victimista" de Revilla y ha criticado que haya sacado sus libros en la rueda de prensa: "Se ha plantado con el kiosko con sus libros y ha venido a decirnos que no tiene otra fuente de ingresos, como si no fuese rentable vender libros. Conocemos a Revilla y sus resortes populistas y demagogos".

Rubén Amón también ha tenido duras palabras con Juan Carlos I, calificándolo de "personaje" y asegurando que "ha jugado a confundirnos su inocencia con su violabillidad", ni con el hecho de que los delitos "hayan prescrito".

Susanna Griso ha defendido al expolítico y escritor, con el que habló por teléfono el martes tras salir a la luz la noticia: "Conozco a Revilla desde hace años y jamás le había visto tan alterado. Le vi realmente preocupado. Él no contaba con una demanda a estas alturas de su vida". Recalcando las complicaciones económicas que le puede causar los 50.000 euros que le exigen: "He estado en su casa, con sus hijas. Le genera muchos problemas".