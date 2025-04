Pedro Piqueras sorprende en ‘El Hormiguero’ con su faceta de cantante: versiona a Serrat con Pablo Motos a la guitarra

Tras muchísimos años vinculado a Mediaset, y después de jubilarse, Pedro Piqueras ha regresado este miércoles a Antena 3, cadena en la que presentó las noticias en el pasado. “Esto no es como un informativo”, bromeaba al entrar a El Hormiguero. Y esto permitió a Pablo Motos arrancar su entrevista con preguntándole cómo es la soledad de presentar un informativo.

“Es una soledad brutal. Las cámaras son autónomas, por ejemplo. No hay nadie delante de ti, tienes la cámara fija, que se va moviendo”, reconocía Piqueras, detallando que sí que hay un regidor que hace de puente con la realización y le señala los segundos que quedan para que acaben los reportajes. “Es una soledad muy grande. Me imagino cuando estaba haciendo el informativo que siempre hay alguien detrás”, señalaba.

La de esta noche era la primera entrevista de Pedro Piqueras para promocionar su nuevo libro, Cuando ya nada es urgente. Un título que hace referencia “a mi vida en particular”. El periodista aclaraba que no era una biografía como tal, sino que a través de sí mismo hace homenajes a figuras imprescindibles de la historia de la televisión de España, como Pilar Miró o Jesús Hermida: “Debo ser agradecido con ellos”. “Los que estamos haciendo televisión ahora somos herederos de toda esa gente que ha hecho muy bien la televisión, y tenemos que ser ejemplares para los que vienen después”, señalaba.

El subtítulo de la obra que presenta es “Llegar, estar y saber irse”, y en ese sentido, Pablo Motos quiso saber que cuál es la más difícil de las tres cosas. “Tiene una explicación. Es un libro de aprendizajes, siempre estamos aprendiendo. Pero la más difícil es saber irse”, reconocía.

Para él, el momento adecuado para saber irse es “cuando percibes que no eres el mismo de antes”, y hay cosas que se vuelven rutinarias. “Cuando dices que es mejor irte tú a que te digan que te vas a ir”, seguía enumerando.

Para su jubilación, Pedro Piqueras se dijo a sí mismo que tenía que prepararse. “Y empecé a hacer cosas que me gustaran, viajar a vela, aprender a tocar el piano”. Eso sí, asegura que toca “fatal”, y que no lo volvería a hacer nunca en televisión, tras una primera vez en la televisión catalana. “Al final llegas a la conclusión de que tienes que trabajar para el después y te lo hace todo más fácil”, recomendaba.

En Mediaset, su hueco lo ocupa en la actualidad Carlos Franganillo, y desveló una cosa muy curiosa sobre su fichaje. A él le pidieron su opinión, la dio, “y se lanzaron a hacerle la oferta”. En concreto, esa oferta “se la hicieron en mi propia casa”, reconocía sobre el fichaje.

Y en la actualidad mantiene muy buena complicidad con Franganillo, pero también con Vicente Vallés, y ambos le presentarán mañana el libro junto al actor Carlos Hipólito. “Porque se puede ser rival, se puede competir. Pero somos amigos”, reconoce, y desvelando que durante mucho tiempo solían verse para cenar cada dos meses.

“Has sido músico”, apuntaba Pablo Motos en otro momento de la entrevista. “Nunca diría que he sido músico. Me ha gustado la música, y he cantado profesionalmente”, le aclaraba Piqueras. Y recordó que “Con Mester de Juglaría grabé una canción, porque eran muy amigos”.

“No me resisto a que lo intentemos… Quiero que hagamos algo en directo”, decía Pablo Motos, sacando dos guitarras, y reconociendo que ha sido “un atraco”. “No te voy a fastidiar este espectáculo, pero hace 20 años que no toco la guitarra”, reconocía entre risas el invitado.

Es más, Pedro explicó que estuvo intentando recordar alguna canción para poder cantarla, pero que no se acordaba, y que por ello ha recurrido a buscar la letra en internet. Y deleitó al público con una versión de Don Guido, de Joan Manuel Serrat, mientras él y Pablo Motos tocaban la guitarra.

¡Pedro Piqueras nos canta una canción con la guitarra en directo! #PiquerasEH pic.twitter.com/BACZ2iFTE2 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) April 2, 2025

“Vamos a grabar”, bromeaban. Antes de pasar a otros temas, y continuando con la música, Pedro Piqueras confesó que él componía, pero que “hacía unas letras y una música horrendas. Me retiré de componer”. Y que tuvo una canción, que cantó en la radio de Albacete, que iba dedicada al agricultor, para que la gente siguiese el trabajo en el campo. Y un día, un hombre le preguntó si él era el que cantaba el tema, y al decirle que sí, le dijo: “te voy a llevar al campo a labrar”, para que entendiese lo duro que es.